Musa Orhan ne kadar ceza aldı? Musa Orhan kimdir, neyden yargılanıyor?

Eski uzman çavuş Musa Orhan, 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırı suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Musa Orhan yaklaşık bir yıldır nitekli cinsel istismardan yargılanıyordu. Sosyal medyada büyük tepkilere neden olan isim Musa Orhan'ın ne kadar ceza aldığı merak kazandı.

MUSA ORHAN NE KADAR CEZA ALDI?

Siirt'te 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduktan sonra intihara sürükleyerek ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan eski Uzman Çavuş Musa Orhan’ın davasında karar çıktı. Mahkeme, hakkında 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenen tutuksuz sanık Orhan'a 10 yıl hapis cezası verdi.

MUSA ORHAN KİMDİR?

Musa Orhan, 16 Temmuz 2020 yılında intihar eden İpek Er'e tecavüz ettiği iddiası ile gündeme gelmişti. 18 yaşındaki İpek Er, bir mektup yazarak mektupta Musa Er'in kendisine tecavüz ettiğini söylemiş, ardından da intihar etmişti.

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