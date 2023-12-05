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Müslüm Gürses'in kardeşi Ahmet Akbaş kimdir? İşte hayatı...

"Müslüm Gürses'in kardeşi Ahmet Akbaş kimdir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Müslüm filmi bu akşam ekranlara gelecek. Arabesk'in kralı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Müslüm filmi 2018 yılında çekilmişti. Filmde Müslüm Gürses'in kardeşi ile olan konular hakkında araştırmalar sıklaştı. Peki, Müslüm Gürses'in kardeşi Ahmet Akbaş kimdir? Ahmet Akbaş'a ne oldu, neden öldü?

21:21 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 21:26 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto:Arşiv
Foto:Arşiv

"Müslüm Gürses'in kardeşi Ahmet Akbaş kimdir? Ahmet Akbaş'a ne oldu, neden öldü?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu akşam Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Müslüm filmi ekranlara geliyor. Filmi takip edenler Müslüm Gürses'in kardeşi Ahmet Akbaş hakkındaki detayları merak ediyor. İşte konu hakkında detaylar...

AHMET AKBAŞ KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?


Ahmet Akbaş, merhum sanatçı Müslüm Gürses'in iki kardeşinden biridir. Kız kardeşi olan Zeyno Akbaş'ın ise henüz 2 yaşındayken babası tarafından öldürüldüğü aktarılsa da konuya dair net bir bilgi yoktur. Müslüm Gürses'in acılı hayatını anlatan dizide Gürses'in babası Mehmet Akbaş karısını ve 2 yaşındaki kızı Ezo'yu öldürmüştür. Bu olaydan sonra kardeşi Ahmet ile Adana'yı terk etmiştir. Daha sonra Müslüm'ün kardeşi olan Ahmet Akbaş'ın, askerken firar ettiği ve çatışmada öldüğü rivayet edilir.


MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR?


Doğum adı Müslüm Akbaş olan ünlü sanatçı, 5 Temmuz 1953 yılında dünyaya gözlerini Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gözlerini açmıştır. Annesinin adı Emine'dir. Babası Mehmet Akbaş rençberlik yapar, türkü söylemeyi sever, bağlama çalardı. Akbaş çiftinin Müslüm'den sonra Ahmet ve Zeyno adında bir erkek, bir de kız çocukları oldu.


Müslüm Gürses'in çocukluğunun ilk yılları Şanlıurfa'da geçti. Gürses üç yaşındayken ekonomik nedenlerden dolayı ailecek Adana'ya göç ettiler.


Müslüm Gürses, şarkıcılığa 1965 yılında, küçük yaşta Adana'da bir çay bahçesinde şarkılar söyleyerek başladı, aynı zamanda Halkevine de gitti. Terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı, o yıllarda bir gazinoda sahneye çıktı. Ayrıca ilkokuldan mezun olduktan sonra 14 yaşındayken, 1967 yılında Adana Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen yarışmaya katıldı ve birinci oldu.


Soyadını da orada çalışırken "Gürses" olarak değiştirirler.

#Müslüm Gürses
#ahmet akbaş
#müslüm filmi
11 dakika önce
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Müslüm Gürses'in kardeşi Ahmet Akbaş kimdir? İşte hayatı...