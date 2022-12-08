Müslümanların temel kaynağı hadisler Rusçaya çevrildi: Hadislerle İslam

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş.

Rusya'da, Diyanet’in "Hadislerle İslam" eserinin Rusçası tanıtıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 18. Uluslararası Müslüman Forumu çerçevesinde yapılan tanıtım toplantısında eser ile ilgili bilgi verdi.

Hadis ve sünnetin Kur’an-ı Kerim’in beyanı olması cihetiyle Müslümanların temel kaynaklarından olduğunu belirten Erbaş, bu eserde Hazreti Muhammed’in çağlar üstü örnek davranışlarını sade, anlaşılır bir dille günümüz insanına ulaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Söz konusu 7 ciltlik eserin, 86 hadis profesörü tarafından 10 yıllık bir emeğin sonucunda ortaya çıkarıldığını kaydeden Erbaş, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı ile birlikte imzalanan protokol çerçevesinde "Hadislerle İslam" eserinin Rusçaya tercümesini nihayet tamamladıklarını aktardı.

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Erbaş, "Bu eserin yalnızca Rusya’da yaşayan Müslüman kardeşlerimiz için değil, Rusça konuşulan tüm bölge ülkelerinde önemli bir boşluğu dolduracağını düşünüyorum." dedi.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin ise bu eserin bu alanda kapsamlı ilk Rusça yayın olduğunu belirterek, "İdil Türk Bulgar Devleti’nin İslamiyet’i kabul edişinin 1100"üncü yılı dolayısıyla bu eseri Rusçaya çevirerek Rusya’daki Müslümanlara, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde yaşayan Rusça konuşan Müslümanlara ve yurt dışındaki Rus Müslümanlara hediye hazırladık." diye konuştu.

Gaynuddin, bu kitabı başka millet ve dini temsilcilerin de kullanmasını istediklerini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Rusya Müslümanları Dini İdaresi arasında mutabakat zaptı

Forum çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi arasında "Fetva Konularında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

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Mutabakat zaptına Erbaş ve Gaynuddin imza attı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, iki kurum arasında işbirliğinin artan bir ivme ile devam ettiğini belirterek, "Bu işbirliği özellikle son dönemde çok yönlü bir hal almıştır. Din hizmetleri ve dini yayıncılığın yanında sosyal ve kültürel olarak da ortak projeler yürütmekteyiz." dedi.

Dini kurumların en mesuliyetli ve görevlerinden birisinin toplumu doğru bilgiyle buluşturmak olduğunu aktaran Erbaş, bunu başarabildikleri takdirde zararlı akımların toplumda karşılık bulmasının zorlaşacağını ifade etti.

Fetva alanında mutabakat zaptı imzalayarak bu amaca yönelik tecrübe paylaşımını arttırmayı hedeflediklerini kaydeden Erbaş, "Bu alanda yürüteceğimiz çalışmaların bölge Müslümanlarına yarar sağlayacağını ümit ediyoruz." ifadelerin kullandı.

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Gaynuddin ise "İşbirliğimiz, dil birliğimiz, fikir birliğimiz, hizmet birliğimizin neticelerini beraberce görüyoruz." dedi.

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