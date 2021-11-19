Müslüme nasıl öldü? Müslüme Yağal'ı kim öldürdü?

Müslüme'nin ölümüne ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Mersin’de kayıp Müslüme Yağal’dan acı haber geldi. Müslüme'nin hayatını kaybetmesinin duyurulmasının ardından Müslüme'nin nasıl ve kim tarafından öldürüldüğü sorusu merak kazandı.

MÜSLÜME NASIL ÖLDÜ?

2,5 yaşındaki Müslüme'nin nasıl öldüğüne ilişkin henüz detaylı bir bilgi ortaya çıkmadı. Yapılacak otopsi sonuçlarının ardından kesin ölüm nedeni ortaya çıkacak.

MÜSLÜME'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Müslüme’nin ölümüyle ilgili henüz bir bilgi bulunmadığından, kimin ve nasıl öldürdüğüne dair bir bilgi ya da şüpheli de bulunmuyor. Ancak çadırın bulunduğu alanın çevresinde hiçbir ize rastlanılmaması nedeniyle kaçırılma ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor. Ortaya atılan tüm iddiaları araştıran jandarma, aralarında aile üyelerinin de olduğu 100'e yakın kişinin ifadesine başvurdu.

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MÜSLÜME NASIL KAYBOLMUŞTU?

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00 sıralarında kızlarının kaybolduğunu fark etti. Çadırın önünde oynarken ortadan kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailenin kayıp başvurusu üzerine bölgede arama çalışmalarına başlandı. Günlerdir süren çalışmalar ardından acı haber geldi. Çadır alanına 4 km mesafede bir çocuk cesedine ulaşıldı.