Mutlak butlan, hukuki bir işlemin baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına gelir. Bu durum, işlemin kanuna, kamu düzenine veya ahlaka aykırı olması gibi ağır hukuka aykırılıklar içerdiğinde ortaya çıkar. Mutlak butlanla sakat olan bir işlem, hiçbir hüküm ve sonuç doğurmaz, tarafların onayı veya rızasıyla da geçerli hale getirilemez. Bu tür işlemler, herkes tarafından ileri sürülebilir ve mahkeme tarafından kendiliğinden dikkate alınır. Özellikle evlenme, sözleşme, idari işlem gibi alanlarda karşımıza çıkan mutlak butlan, hukukta yok hükmünde sayılan işlemleri tanımlar.