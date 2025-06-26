Mutlak butlan, hukuki bir işlemin doğuşundan itibaren kesin olarak geçersiz olması halidir. Bu durum, işlemin kanunun emredici hükümlerine aykırı olması, kamu düzenine veya genel ahlaka zıt düşmesi gibi ağır sakatlıklar taşımasından kaynaklanır.
Mutlak butlan, özellikle sözleşmeler hukuku ve evlenme hukuku gibi alanlarda sıkça karşımıza çıkar ve ilgili tarafların hak ve menfaatlerini korumayı amaçlar.
Mutlak Butlan Nedir?
Mutlak butlanla sakat bir işlem, hiçbir zaman hukuki sonuç doğurmamış sayılır ve sonradan geçerli hale getirilemez. Yok hükmünde kabul edilen bu işlemler, mahkeme kararına gerek olmaksızın baştan itibaren hükümsüzdür.
Mutlak butlan, hukuki bir işlemin baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına gelir. Bu durum, işlemin kanuna, kamu düzenine veya ahlaka aykırı olması gibi ağır hukuka aykırılıklar içerdiğinde ortaya çıkar. Mutlak butlanla sakat olan bir işlem, hiçbir hüküm ve sonuç doğurmaz, tarafların onayı veya rızasıyla da geçerli hale getirilemez. Bu tür işlemler, herkes tarafından ileri sürülebilir ve mahkeme tarafından kendiliğinden dikkate alınır. Özellikle evlenme, sözleşme, idari işlem gibi alanlarda karşımıza çıkan mutlak butlan, hukukta yok hükmünde sayılan işlemleri tanımlar.