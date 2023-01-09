Muzun bilinmeyen yararları ve zararları

Muz, tropik iklimlerde yetişen, meyveleri lezzetli ve nişasta bakımından zengin olan bir meyvedir. Aç karnına veya yemeklerden önce yenmesi tavsiye edilen muzun bilinmeyen faydalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUZUN FAYDALARI NELERDİR? HANGİ ORGANLARA İYİ GELİR?

> Muzun şifası çoktur: Zekâyı artırır, sinirleri kuvvetlendirir, zihni açar, hazmı kolaylaştırır. Çocukların boylarını uzatır, içindeki kalsiyum ve D vitamini, kemiklerin ve dişlerin güçlenmesini sağlar.

> Potasyum bakımından zengin olan muz, böbrekler için de faydalıdır. Muz, kan basıncını dengeler ve kalp kaslarını güçlendirir.

> Muzun içinde hem bolca gıda lifi hem de potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller ve vitaminler bulunur.

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> Olgunlaşmamış muzlarda çok fazla nişasta bulunduğundan sindirilmesi zor olur. Bu, aynı zamanda kabızlığa da sebep olur. Bu sebeple muz, ishale de iyi gelir. Her ne kadar tek başına ishali geçirmese de minerallerin geri kazandırılabilmesi için fayda sağlar.

MUZ KİMLERE ZARARLIDIR?

Muzların gıda değeri yüksek olduğundan böbrek, kalp ve diyabet hastaları diyetlerine dikkat etmelidir.

MUZUN BİLİNMEYEN ZARARLARI

Muzun aşırı tüketiminden dolayı kabızlık problemi ile karşılaşılmaktadır. Muzu soyarken liflerin bir kısmını soymaya dikkat edilmezse, migreni tetiklemekte ve baş ağrısı yapmaktadır. Muzun fazla tüketilmesinde vücut hiperkalemi geliştirmekte ve kalbe zarar vermektedir. Kas güçsüzlüğü, düzensiz kalp ritmi ve geçici felç gibi durumlar ile karşılaşılmak istenmiyorsa, muzun fazla tüketiminden uzak durulmalıdır.

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MUZ KAÇ KALORİDİR?

Orta büyüklükteki bir muz, yaklaşık 100 kaloridir.