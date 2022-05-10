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Müze kartı nasıl çıkarılır?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan Müze Kart satın alındığı tarihten itibaren yıl boyunca geçerliliğini koruyor. Peki, müze kartı nasıl çıkarılır? İşte, müze kartı çıkarmak için gerekli bilgiler

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Müze kartı nasıl çıkarılır?
Müzekart

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 350’den fazla Müze ve örenyerini yıl boyunca sınırsız ziyaret edilebiliyor. Müze kartı nasıl çıkarılır? İşte, Müze kartına dair detaylar.

MÜZEKART

MüzeKart ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığına bağlı 350’den fazla Müze ve örenyerini bir yıl boyunca sınırsız ziyaret edebilir. Satın alındığı tarihten itibaren bir yıl boyunca geçerlidir.

Ancak Müzerkart, Topkapı Sarayı içerisinde bulunan Harem Dairesi, Aya İrini Anıtı, Efes Örenyeri içerisinde bulunan Yamaçevler, Göreme Açıkhava Müzesi içerisinde bulunan Karanlık Kilise, Sedir Adası ve İstanbul Sinema Müzesi'nde geçerli değildir. Belirtilen bu yerler için ayrıca bilet alınması gerekmektedir.

MÜZE KARTI NASIL ÇIKARILIR?

Müzekart sahibi olmak isteyenler, kart basım istasyonlarından, "Fotoğraflı TC Kimlik kartı, Pasaport ya da Sürücü Belgesi" ibraz etmek suretiyle 40 saniye içinde Müzekartlarını alabilirler. Ayrıca "www.muzekart.com" adresine istenen bilgileri girerek kredi kartıyla Müzekart alabilirler. Sistem onay verdikten sonra internet başvuruları 5 gün içinde kurye ile belirtilen adrese gönderilir.

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