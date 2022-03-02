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Müzik yasağı kalktı mı: 2 Mart Bilim Kurulu Kararları!

Müzik yasağı kalktı mı? sorusu müzik dünyasının bir süredir koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tebirler ile ilgili beklediği başlıklardan biri. Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında toplandı. Bakan Koca, toplantı sonrasında salgınla mücadelede yeni bir yol haritası açıkladı. Bakan Koca, maske, Hes Kodu, test zorunluluğu, karantina süresi gibi başlıkların yanı sıra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin de açıklama yaptı. Peki, müzik yasağı kalktı mı? Müzik yasağı ne zaman kaldırılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Müzik yasağı kalktı mı?
müzik yasağı

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Artık açık havada maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Bakan Koca müzik yasağı ile ilgili de açıklamada bulundu.

MÜZİK YASAĞI KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müzik yasağının kaldırılması ile ilgili:

"Müzik yasağı ile ilgili bilim kurulunun aldığı bir karar yok. Yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim." açıklamasında bulundu.

AÇIK ALANDA MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Toplantının ardından Bakan Koca açıklamalarda bulundu. Artık salgının etkisini yitirdiğini söyleyen Koca, bakanlık tarafından alınan yeni kararları açıkladı. Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

"Bugün serbestlikten söz edeceğim.

Şimdi her şeyi gözden geçirmenin zamanı geldi. Covid-19'un ciddiyeti fark eden ilk ülke olmuştuk. Koronavirüs Bilim Kurulu'muz hep öneriler geliştirdi, tedavi rehberleri hazırladı.

Şahsım ve sizler adına Bilim Kurulu'nun tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Salgın sürecinde gereken tedbirlere erken başvurduk. En hızlı hareket eden ülkelerden biri olduk.

Bir süredir sizlere Covid dediğimiz hastalığın gündemde kalma vasfını kaybetmekte olduğunu söylüyorum. Türkiye'deki durumu, tüm detaylarını bilerek vardığımız bu sonucu tüm ülkelerdeki gelişmelerden dolayı da biliyoruz.

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