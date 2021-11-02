Özgün Naci Ağbalın yeni görevi ne? Naci Ağbal kimdir, kaç yaşında?
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Naci Ağbal'ın yeni görevi ne? Naci Ağbal kimdir, kaç yaşında?

Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal'a yeni görev verildi. Naci Ağbal'ın yeni gündemi sosyal medyada gündem oldu. Peki, Naci Ağbal'ın yeni görevi nedir? Naci Ağbal kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Naci Ağbalın yeni görevi ne? Naci Ağbal kimdir, kaç yaşında?
naci ağbal

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığını 4.5 ay sürdürmesinin ardından Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınan Naci Ağbal yeni bir yönetime getirildi.

NACİ AĞBAL'IN YENİ GÖREVİ NE?

Cumhurbaşkanı kararıyla 20 Mart’ta görevden alınan Naci Ağbal yeni görevini Twitter hesabından yayımladı. Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri oldu.

Twitter hesabında bio’suna yeni görevinin bilgisini ekleyen Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri oldu.

NACİ AĞBAL KİMDİR?

Naci Ağbal 1 Ocak 1968'de Bayburt'ta doğdu. Evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir. 52 yaşındaki Türk bürokrat, siyasetçi, Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak görev yapmıştır. 7 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ileTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanmıştır. Maliye Bakanlığı görevini 2015-2018 yılları arasında sürdüren Ağbal Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt milletvekili olarak meclise girmiştir. Bu görevinden önce 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevini üstlenmiştir.

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