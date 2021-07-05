Özgün Namazda kıraati Mushafa bakarak yapmak caiz midir?
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Namazda kıraati Mushaf’a bakarak yapmak caiz midir?

Namazda bir miktar Kur’an okumak farzdır. Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre bu miktar, en az üç kısa âyet veya bu miktarda bir sure olmalıdır. Özellikle Fatiha suresinin okunması vaciptir. Dolayısıyla namazda Fatiha suresi okunmakla, hem farz kıraat hem de vacip yerine getirilmiş olur. Peki namazda kıraati Mushaf’a bakarak yapmak caiz midir? Haberimizde Diyanetin cevabını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Namazda kıraati Mushaf’a bakarak yapmak caiz midir?
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Din İşleri Yüksek Kurulu'nun "Namazda kıraati Mushaf’a bakarak yapmak caiz midir?" sorusuna cevabı şöyle:

  • Ebû Hanîfe’ye göre namazda, sûre veya âyetleri Mushaf’a bakarak okumak namazı bozar. İmameyn’e göre ise, mekruh olsa da namaz bozulmaz (İbn Nüceym, el-Bahr, II, 11).
  • Şâfiîlere göre de bir kimse, namazda Fâtiha sûresini Mushaf’a bakarak okursa namazı geçerli olur (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 240-241). Bu konuda ihtiyatlı olan, kişinin namazda kıraati ezberinden yapmasıdır.

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