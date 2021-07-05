Namazda kıraati Mushaf’a bakarak yapmak caiz midir? Namazda bir miktar Kur’an okumak farzdır. Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre bu miktar, en az üç kısa âyet veya bu miktarda bir sure olmalıdır. Özellikle Fatiha suresinin okunması vaciptir. Dolayısıyla namazda Fatiha suresi okunmakla, hem farz kıraat hem de vacip yerine getirilmiş olur. Peki namazda kıraati Mushaf’a bakarak yapmak caiz midir? Haberimizde Diyanetin cevabını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi 05 Temmuz 2021, 17:04 Son Güncelleme: 05 Temmuz 2021, 17:11 Yeni Şafak