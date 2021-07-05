Din İşleri Yüksek Kurulu'nun "Namazda kıraati Mushaf’a bakarak yapmak caiz midir?" sorusuna cevabı şöyle:
- Ebû Hanîfe’ye göre namazda, sûre veya âyetleri Mushaf’a bakarak okumak namazı bozar. İmameyn’e göre ise, mekruh olsa da namaz bozulmaz (İbn Nüceym, el-Bahr, II, 11).
- Şâfiîlere göre de bir kimse, namazda Fâtiha sûresini Mushaf’a bakarak okursa namazı geçerli olur (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 240-241). Bu konuda ihtiyatlı olan, kişinin namazda kıraati ezberinden yapmasıdır.
Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar