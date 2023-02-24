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Angel Di Maria hat trick yaptı, Juventus turladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında Nantes evinde Juventus’u konuk eti. İlk maçı 1-1 eşitlikle sonuçlanan maçın rövanşında Juventus deplasmanda Nantes’i 3-0 mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırdı. Angel Di Maria hat trick yaparak maça damga vurdu. Nantes dakika 17’de Nicolas Pallois’in gördüğü kırmızı kartla maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Nantes - Juventus maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

10:52 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Nantes 0-3 Juventus

Nantes 0-3 Juventus

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nantes ve Juventus karşı karşıya geldi. Maçı 3-0 kazanan Juventus adını son 16 turuna yazdırdı.

NANTES - JUVENTUS MAÇ ÖZETİ

Nantes - Juventus maç özetini izlemek için


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#Avrupa Ligi
#son 16
#play-off
1 saat önce
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Angel Di Maria hat trick yaptı, Juventus turladı
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