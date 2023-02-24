Nantes 0-3 Juventus
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nantes ve Juventus karşı karşıya geldi. Maçı 3-0 kazanan Juventus adını son 16 turuna yazdırdı.
NANTES - JUVENTUS MAÇ ÖZETİ
NANTES - JUVENTUS MAÇ ÖZETİ
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1 saat önce
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