|
Özgün
Napoli kupaya veda etti
İtalya Kupası son 16 turunda Napoli evinde Cremonese’yi konuk etti. Maçın 90 dakikası 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı. Penaltı atışlarında Cremonese 5-4 üstün gelerek adını çeyrek finale yazdırdı. Napoli kupaya veda etti. Goller dakika 18’ Charles Pickel, 33’ Juan Jesus, 36’ Giovanni Simeone ve 87’ Felix Ohene Afena-Gyan’dan geldi. Napoli - Cremonese maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
9:51 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Napoli 2-2 Cremonese

Napoli 2-2 Cremonese

İtalya Kupası son 16 turunda Napoli ve Cremonese karşı karşıya geldi. Penaltı atışlarına kadar uzayan maçtan Cremonese galip geldi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

NAPOLİ - CREMONESE MAÇ ÖZETİ

Napoli - Cremonese maç özetini izlemek için


#napoli
#Cremonese
#İtalya Kupası
#son 16 turu
#maç özeti
33 dakika önce
default-profile-img
Napoli kupaya veda etti
Antalya TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
TUS 2023 başvuru ve sınav tarihleri belli oldu!
Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?
Bugün hangi maçlar var? 18 Ocak 2023 Çarşamba maç programı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.