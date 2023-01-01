İtalya Serie A’da 18.hafta maçları tamamlandı. 18. haftada Atalanta evinde Salernitana’yı konuk etti. Atalanta evinde 7 farklı skorla kazandı ve maç 8-1 sonuçlandı. Goller dakika 5’ Jeremie Boga, 20’ Ademola Lookman, 23’ Giorgio Scalvini, 38’ Teun Koopmoiners, 41’ Rasmus Winther Hojlund, 54’ Ademola Lookman, 56’ Hans Nicolussi Caviglia, 61’ Ederson ve 85’ Nadir Zortea’dan geldi. Bu sonuçla Atalanta puanını 34’e çıkararak 6. sırada yer aldı. Atalanta - Salernitana maç özetine ve İtalya Serie A puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.