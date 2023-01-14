Napoli 5-1 Juventus Maç Özeti İzle (VİDEO) İtalya Serie A 18. hafta açılış maçında lider Napoli ve Juventus karşı karşıya geldi. Maç ev sahibi ekip Napoli’nin 5-1’lük üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 14’ Victor Osimhen, 39’ Khvicha Kvaratskhelia, 42’ Angel Di Maria, 55’ Amir Rrahmani, 65’ Victor Osimhen ve 72’ Eljif Elmas’dan geldi. Juventus’un 8 maçlık galibiyet serisi bu maçla son buldu. Lider Napoli en yakın rakibine maç fazlasıyla 10 puan fark atmış oldu. Napoli - Juventus maç özetine ve İtalya Serie A puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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