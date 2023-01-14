Özgün Napoli 5-1 Juventus Maç Özeti İzle (VİDEO)
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Napoli 5-1 Juventus Maç Özeti İzle (VİDEO)

İtalya Serie A 18. hafta açılış maçında lider Napoli ve Juventus karşı karşıya geldi. Maç ev sahibi ekip Napoli’nin 5-1’lük üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 14’ Victor Osimhen, 39’ Khvicha Kvaratskhelia, 42’ Angel Di Maria, 55’ Amir Rrahmani, 65’ Victor Osimhen ve 72’ Eljif Elmas’dan geldi. Juventus’un 8 maçlık galibiyet serisi bu maçla son buldu. Lider Napoli en yakın rakibine maç fazlasıyla 10 puan fark atmış oldu. Napoli - Juventus maç özetine ve İtalya Serie A puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Napoli 5-1 Juventus Maç Özeti İzle (VİDEO)
Napoli 5-1 Juventus

İtalya Serie A 18. haftasında Napoli evinde Juventus’u konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 5-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

NAPOLİ - JUVENTUS MAÇ ÖZETİ

  • Napoli - Juventus maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU


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