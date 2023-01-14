Napoli 5-1 Juventus Maç Özeti İzle (VİDEO)

İtalya Serie A 18. haftasında Napoli evinde Juventus’u konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 5-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
NAPOLİ - JUVENTUS MAÇ ÖZETİ
- Napoli - Juventus maç özetini izlemek için TIKLAYIN.
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
İtalya Serie A 18. haftasında Napoli evinde Juventus’u konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 5-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.