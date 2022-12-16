NBA All-Star oylaması ne zaman başlıyor?

ABD'nin Salt Lake City kentindeki Vivint Arena'nın 20 Şubat 2023'te ev sahipliği yapacağı 72. NBA All-Star maçı için oylamalar başlıyor.
NBA ALL-STAR OYLAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçı oylaması, 20 Aralık Salı günü başlayacak.
NBA ALL-STAR OYLAMASI NEREDEN YAPILACAK?
NBA.com ve NBA mobil uygulaması üzerinden yapılacak oylama, 22 Ocak 2023'e kadar devam edecek.
NBA ALL-STAR 2022 KİM KAZANDI?
NBA All-Star 2022'de kazanan LeBron James'in takımı oldu. Gecenin MVP'si Stephen Curry, All-Star tarihinin bir maçta en fazla üç sayılık isabet bulan oyuncusu rekoru eline geçirdi.(16 üçlük-50 sayı)
Cleveland'da düzenlenen NBA All-Star organizasyonu, LeBron James'in takımının, Kevin Durant takımını 163-160 yendiği maçla sonuçlandı.