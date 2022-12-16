Özgün NBA All-Star oylaması ne zaman başlıyor?
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NBA All-Star oylaması ne zaman başlıyor?

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçı oylamasının başlamasına sayılı günler kaldı. ABD'nin Salt Lake City kentindeki Vivint Arena'nın 20 Şubat 2023'te ev sahipliği yapacağı 72. NBA All-Star maçı için yapılacak oylamada, taraftarların yüzde 50, NBA oyuncuları ve basının ise yüzde 25'er etkisi olacak. Peki NBA All-Star oylaması ne zaman başlıyor? Oylamalar nereden yapılacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
NBA All-Star oylaması ne zaman başlıyor?
NBA All-Star

ABD'nin Salt Lake City kentindeki Vivint Arena'nın 20 Şubat 2023'te ev sahipliği yapacağı 72. NBA All-Star maçı için oylamalar başlıyor.

NBA ALL-STAR OYLAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçı oylaması, 20 Aralık Salı günü başlayacak.

NBA ALL-STAR OYLAMASI NEREDEN YAPILACAK?

NBA.com ve NBA mobil uygulaması üzerinden yapılacak oylama, 22 Ocak 2023'e kadar devam edecek.

NBA ALL-STAR 2022 KİM KAZANDI?

NBA All-Star 2022'de kazanan LeBron James'in takımı oldu. Gecenin MVP'si Stephen Curry, All-Star tarihinin bir maçta en fazla üç sayılık isabet bulan oyuncusu rekoru eline geçirdi.(16 üçlük-50 sayı)

Cleveland'da düzenlenen NBA All-Star organizasyonu, LeBron James'in takımının, Kevin Durant takımını 163-160 yendiği maçla sonuçlandı.

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