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Damian Lillard durdurulamıyor: Milwaukee Bucks evinde Cedi’li Spurs’u 132-119 mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi’nde Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs, deplasmanda Milwaukee Bucks'a 132-119 mağlup oldu. Cedi Osman da parkede 19 dakika kalırken, 10 sayı, 2 ribaund ve 1 asistle katkı verdi. Bu sezon üst üste 5., toplamda da 20. galibiyetini elde eden Milwaukee'de Damian Lillard 40 sayı, 4 asistlik performansıyla galibiyeti getirdi. Milwaukee Bucks - San Antonio Spurs maç özeti haberimizde.

11:41 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Amerikan Basketbol Ligi’nde Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs, deplasmanda Milwaukee Bucks'a 132-119 mağlup oldu.
Amerikan Basketbol Ligi’nde Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs, deplasmanda Milwaukee Bucks'a 132-119 mağlup oldu.

NBA'de normal sezon 4 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs, deplasmanda karşılaştığı Milwaukee Bucks'a 132-119'luk skorla mağlup oldu ve 22. yenilgisini aldı. Milwaukee'de Damian Lillard 40 sayı, 4 asist ve Bobby Portis 23 sayı, 10 ribaund ile oynarken, Giannis Antetokounmpo da 11 sayı, 16 asist ve 14 ribaund ile triple double yaptı. Milwaukee Bucks - San Antonio Spurs maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

MİLWAUKEE BUCKS - SAN ANTONİO SPURS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 132-119

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 109-104

Golden State Warriors-Boston Celtics: 132-126 (uzatmada)



#Milwaukee Bucks
#NBA
#San Antonio Spurs
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