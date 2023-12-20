NBA'de normal sezon 4 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs, deplasmanda karşılaştığı Milwaukee Bucks'a 132-119'luk skorla mağlup oldu ve 22. yenilgisini aldı. Milwaukee'de Damian Lillard 40 sayı, 4 asist ve Bobby Portis 23 sayı, 10 ribaund ile oynarken, Giannis Antetokounmpo da 11 sayı, 16 asist ve 14 ribaund ile triple double yaptı. Milwaukee Bucks - San Antonio Spurs maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.