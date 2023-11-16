|
Özgün

NBA'de Warriors-Timberwolves maçındaki kavgaya karışan Green, 5 maç ceza aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves maçında çıkan kavgaya karışan Golden State Warriors forveti Draymond Green, 5 maç men cezasına çarptırıldı. Ayrıca kazgaya karışan Warriors guardı Klay Thompson, Timberwolves forveti Jaden McDaniels ve pivot Rudy Gobert de yirmibeşer bin dolar para cezasına çarptırıldı. İşte detaylar.

10:14 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
NBA'de Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves maçında çıkan kavgaya karışan Warriors forveti Draymond Green, 5 maç men cezasına çarptırıldı.

NBA'de Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves maçında çıkan kavgaya karışan Warriors forveti Draymond Green, 5 maç men cezasına çarptırıldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves maçında çıkan kavgaya karışan Golden State Warriors forveti Draymond Green, 5 maç men cezasına çarptırıldı.

DRAYMOND GREEN 5 MAÇ CEZA ALDI

NBA'den yapılan açıklamada, "Golden State Warriors forveti Draymond Green, saha içi tartışmayı tırmandırdığı ve Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert'i sportmenlik dışı ve tehlikeli bir şekilde zorla boynundan yakaladığı gerekçesiyle beş maçlık men cezasına çarptırıldı." bilgisi verildi.

Ayrıca kazgaya karışan Warriors guardı Klay Thompson, Timberwolves forveti Jaden McDaniels ve pivot Rudy Gobert de yirmibeşer bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Dün, Warriors-Timberwolves maçında çıkan kavganın ardından 3 basketbolcu oyundan atılmıştı. Karşılaşmanın ikinci dakikasında henüz sayı üretilmemişken çıkan tartışma sonrasında Warriors'ta Green ve Thompson ile Timberwolves'dan McDaniels ihraç edilmişti.



#NBA
#Dramond Green
#Golden State Warriors
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
LGS örnek sorular ve çözümleri MEB tarafından yayımlandı: Sınava girecek 8. sınıflar bekliyordu