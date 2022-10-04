Necmettin Erbakan'ın yakın arkadaşı İKEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Nedim Urhan vefat etti Milli Nizam Partisi'nin kuruluşunda Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yanında yer alan ve bugüne kadar sayısız gencin yetişmesinde büyük emekleri olan İlim Kültür ve Eğitim Vakfı (İKEV) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Darul Erkam Derneği Onursal Başkanı Doç. Dr. Nedim Urhan Hakk'ın rahmetine kavuştu. Nedim Urhan'ın vefat haberinin ardından hayatı ve ölüm sebebi araştırılmaya başlandı. Doç. Dr. Nedim Urhan'ın ölüm sebebi merak konusu oldu. Peki Doç. Dr. Nedim Urhan kimdir, nereli? Doç. Dr. Nedim Urhan kaç yaşındaydı?

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