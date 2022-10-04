Necmettin Erbakan'ın yakın arkadaşı İKEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Nedim Urhan vefat etti

İlim Kültür ve Eğitim Vakfı (İKEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Nedim Urhan Hakk'a yürüdü. Urhan'ın cenazesi bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Karacaahmet aile mezarlığına defnedilecek. Peki, Nedim Urhan kimdir? Nedim Urhan’ın hayatı, biyografisi.
Nedim Urhan kimdir?
Nedim Urhan, 1935 yılında Artvin'de dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini Artvin'de tamamlayan Nedim Urhan, İmam Hatip Okulunu okumak üzere İstanbul'a gelmiştir. Yüksek İslam Enstütüsü'nü tamamlayan Urhan, Türkiye'nin çeşitli illerinde İmam-Hatiplik ve öğretmenlik yapmıştır. Daha sonra uzun yıllar görev yaptığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliğine atanmış ve buradan 2002 yılında emekli olmuştur.