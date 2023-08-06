Neftçi Bakü-Beşiktaş maçını İsviçreli hakem Lukas Fahndrich yönetecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi
'ndeki temsilcilerimizden
Beşiktaş
'ın 3. ön eleme turunda deplasmanda
Neftçi Bakü
ile mücadele edecek.
Neftçi Bakü-Beşiktaş maçı hakemi kim?
Neftçi Bakü-Beşiktaş maçı hakemi kim?
Neftçi Bakü ile yapacağı maçı
İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Lukas Fahndrich
yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Lukas Fahndrich'in yardımcılıklarını Jonas Erni ve Guillaume Maire yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Lionel Tschudi oldu.
Neftçi Bakü-Beşiktaş maçı ne zaman, maç saat kaçta?
Neftçi Bakü-Beşiktaş maçı ne zaman, maç saat kaçta?
Beşiktaş ile Neftçi Bakü arasındaki ilk karşılaşma 10 Ağustos Perşembe günü Bakcell Arena'da oynanacak. Mücadele saat TSİ 19.00'da başlayacak.
Beşiktaş-Neftçi Bakü rövanş maçı ne zaman?
Beşiktaş-Neftçi Bakü rövanş maçı ne zaman?
Siyah-beyazlıların Azerbaycan temsilcisi ile yapacağı rövanş maçı ise 17 Ağustos Perşembe günü Beşiktaş Stadyumu'nda saat 20.00'de.
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1 saat önce