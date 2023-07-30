Beşiktaş Rebic'e kavuşuyor

Siyah-beyazlı takımın, Hırvat oyuncu için Milan'a 500 bin euro ödeyeceği öğrenildi. Performansa göre 1 milyon euro da başarı bonusu ödenecek. 29 yaşındaki oyuncunun hafta başında yapılacak idmanlarda takımla beraber olması bekleniyor.