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Spor

Beşiktaş Rebic'e kavuşuyor

Siyah-beyazlıların, İtalyan ekibi Milan'dan kadrosuna kattığı Hırvat sol kanat oyuncusunun bugün İstanbul'da olması bekleniyor. İtalyan ekibine 500 bin euro verilecek.

09:50 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Beşiktaş'ın uzun süren pazarlıklar sonucu Milan ile anlaşarak kadrosuna kattığı sol kanat Ante Rebic'in bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.


Siyah-beyazlı takımın, Hırvat oyuncu için Milan'a 500 bin euro ödeyeceği öğrenildi. Performansa göre 1 milyon euro da başarı bonusu ödenecek. 29 yaşındaki oyuncunun hafta başında yapılacak idmanlarda takımla beraber olması bekleniyor.


Son 4 sezonda Milan forması giyen Hırvat oyuncu, İtalyan ekibi ile çıktığı 123 maçta 29 gol attı, 17 de asist yaptı.


Geçen sezon 31 karşılaşmada görev yapan Rebic, 3 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.


Kariyerine ülkesinin RNK Split takımında başlayan Rebic, kulüpler bazında bugüne kadar 311 maça çıkarken, 74 kez fileleri havalandırdı.




#Beşiktaş
#Ante Rebic
#Süper Lig
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