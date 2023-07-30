Beşiktaş Rebic'e kavuşuyor

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro.
Beşiktaş'ın uzun süren pazarlıklar sonucu Milan ile anlaşarak kadrosuna kattığı sol kanat Ante Rebic'in bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Siyah-beyazlı takımın, Hırvat oyuncu için Milan'a 500 bin euro ödeyeceği öğrenildi. Performansa göre 1 milyon euro da başarı bonusu ödenecek. 29 yaşındaki oyuncunun hafta başında yapılacak idmanlarda takımla beraber olması bekleniyor.
Son 4 sezonda Milan forması giyen Hırvat oyuncu, İtalyan ekibi ile çıktığı 123 maçta 29 gol attı, 17 de asist yaptı.
Geçen sezon 31 karşılaşmada görev yapan Rebic, 3 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.
Kariyerine ülkesinin RNK Split takımında başlayan Rebic, kulüpler bazında bugüne kadar 311 maça çıkarken, 74 kez fileleri havalandırdı.