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Spor

Beşiktaş için Pepe iddiası

Siyah-beyazlıların, Arsenal'den ayrılması beklenen sağ kanat oyuncusu Nicolas Pepe için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

14:33 . 2/08/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Arsenal'da beklentileri karşılayamayan Pepe, geçen sezon kiralık olarak Nice forması giymişti.

Arsenal'da beklentileri karşılayamayan Pepe, geçen sezon kiralık olarak Nice forması giymişti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.


Beşiktaş yönetiminin Arsenal ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Nicolas Pepe'yi gündemine aldığı belirtildi. Siyah-beyazlıların 28 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.


Pepe, Fenerbahçe'nin de listesinde yer alıyordu.


1 Ağustos 2019'da 80 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'den Arsenal'e transfer olan Fildişi Sahilli futbolcu, geçen sezonu Nice'te kiralık geçirdi. Fransız ekibinin formasıyla 28 maça çıkan Pepe, bu karşılaşmalarda 8 gol atıp 1 de asist kaydetti.



#Beşiktaş
#Pepe
#Arsenal
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