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Spor

Beşiktaş tur peşinde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Arnavutluk ekibi Tirana ile karşılaşacak. İlk maçı 3-1 kazanan siyah-beyazlılar, bugün de kazanarak adını 3. tura yazdırmak istiyor.

09:18 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş ilk maçı 3-1 kazanmıştı.

Beşiktaş ilk maçı 3-1 kazanmıştı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında bugün Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak.

Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı turun ilk maçta rakibini; Onur Bulut, Muleka ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle 3-1 yenmişti.


Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.


Beşiktaş'ta Ghezzal, sakatlığı nedeniyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Tirana karşısında turun ilk maçında görev yapamayan 31 yaşındaki futbolcu, rövanşta da takımdaki yerini alamayacak.


Siyah-beyazlı takımda yeni transfer Ante Rebic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan, UEFA listesinde yer almıyor.


Amartey ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda bugün ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.


Maç saat 21.00'de başlayacak.


Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Colley, Necip, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar

Tirana: Selmani, Najdoski, Doka, Hoxhallari, Jonuzi, Hasani, Pergjoni, Hila, Abazaj, Lushkja, Latifi






#Beşiktaş
#KF Tirana
#UEFA Konferans Ligi
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