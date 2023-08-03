Beşiktaş tur peşinde

Beşiktaş ilk maçı 3-1 kazanmıştı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında bugün Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak.
Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı turun ilk maçta rakibini; Onur Bulut, Muleka ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle 3-1 yenmişti.
Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Beşiktaş'ta Ghezzal, sakatlığı nedeniyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Tirana karşısında turun ilk maçında görev yapamayan 31 yaşındaki futbolcu, rövanşta da takımdaki yerini alamayacak.
Siyah-beyazlı takımda yeni transfer Ante Rebic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan, UEFA listesinde yer almıyor.
Amartey ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda bugün ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
Maç saat 21.00'de başlayacak.
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Colley, Necip, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar
Tirana: Selmani, Najdoski, Doka, Hoxhallari, Jonuzi, Hasani, Pergjoni, Hila, Abazaj, Lushkja, Latifi