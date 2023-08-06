Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı

8 Ağustor Salı günü 22.00'de S Sport Plus'ta yayınlanacak. Mücadelenin rövanşı ise 16 Ağustos Çarşamba günü RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı henüz belli değil.