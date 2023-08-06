Olimpija Ljubljana nerenin, hangi ülkenin takımı?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Zalgiris'i geçen sarı-kırmızılı ekip, play-off turuna çıkmak için
Olimpija Ljubljana
ile mücadele edecek. İlk maça deplasmanda çıkacak Galatasaray, rövanşta rakibini İstanbul'da ağırlayacak.
Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı
8 Ağustor Salı günü 22.00'de S Sport Plus'ta yayınlanacak. Mücadelenin rövanşı ise 16 Ağustos Çarşamba günü RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı henüz belli değil.
Olimpija Ljubljana hangi ülke takımı?
Olimpija Ljubljana hangi ülke takımı?
Olimpija Ljubljana, Nogometni klub Olimpija, Ljubljana merkezli Sloven futbol kulübüdür. 2005 yılında NK Bežigrad adıyla kurulan ve 2008'de günümüzdeki adını alan kulüp PrvaLiga'da mücadele etmektedir.
Olimpija Ljubljana kadrosunda kimler var?
Olimpija Ljubljana kadrosunda kimler var?
- David Sualehe
- Mateo Karamatić
- Justas Lasickas
- Mustafa Nukić (vice-captain)
- Max Elšnik (captain)
- Saar Fadida
- Marcel Ratnik
- Marko Ristić
- Ahmet Muhamedbegović
- Admir Bristrić
- Svit Sešlar
- Nemanja Motika
- Ivan Posavec
- Denis Pintol
- Vall Janković
- Pascal Estrada
- Raul Florucz
- Žan Mauricio
- Nemanja Gavrić
- Agustín Doffo
- Pedro Lucas
- Aljaž Krefl
- Matevž Vidovšek
- Aldin Jakupović
- Rui Pedro
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