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Olimpija Ljubljana hangi ülke takımı

Olimpija Ljubljana nerenin, hangi ülkenin takımı olduğu taraftarın merak ettiği konular arasında. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Galatasaray konuk ettiği Zalgiris'i 1-0 yenip tur atladı. Galatasaray, 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile eşleşti. Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustor Salı günü 22.00'de S Sport Plus'ta yayınlanacak. Nogometni klub Olimpija, Ljubljana merkezli bir futbol kulübüdür. 2005 yılında NK Bežigrad adıyla kurulan ve 2008'de günümüzdeki adını alan kulüp PrvaLiga'da mücadele etmektedir. Peki Olimpija Ljubljana kadrosunda kimler var? İşte Olimpija Ljubljana başarıları.

09:29 . 6/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Olimpija Ljubljana nerenin, hangi ülkenin takımı?

Olimpija Ljubljana nerenin, hangi ülkenin takımı?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Zalgiris'i geçen sarı-kırmızılı ekip, play-off turuna çıkmak için
Olimpija Ljubljana
ile mücadele edecek. İlk maça deplasmanda çıkacak Galatasaray, rövanşta rakibini İstanbul'da ağırlayacak.

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı
8 Ağustor Salı günü 22.00'de S Sport Plus'ta yayınlanacak. Mücadelenin rövanşı ise 16 Ağustos Çarşamba günü RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı henüz belli değil.

Olimpija Ljubljana hangi ülke takımı?

Olimpija Ljubljana, Nogometni klub Olimpija, Ljubljana merkezli Sloven futbol kulübüdür. 2005 yılında NK Bežigrad adıyla kurulan ve 2008'de günümüzdeki adını alan kulüp PrvaLiga'da mücadele etmektedir.

Olimpija Ljubljana kadrosunda kimler var?

  1. David Sualehe
  2. Mateo Karamatić
  3. Justas Lasickas
  4. Mustafa Nukić (vice-captain)
  5. Max Elšnik (captain)
  6. Saar Fadida
  7. Marcel Ratnik
  8. Marko Ristić
  9. Ahmet Muhamedbegović
  10. Admir Bristrić
  11. Svit Sešlar
  12. Nemanja Motika
  13. Ivan Posavec
  14. Denis Pintol
  15. Vall Janković
  16. Pascal Estrada
  17. Raul Florucz
  18. Žan Mauricio
  19. Nemanja Gavrić
  20. Agustín Doffo
  21. Pedro Lucas
  22. Aljaž Krefl
  23. Matevž Vidovšek
  24. Aldin Jakupović
  25. Rui Pedro

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