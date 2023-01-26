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Nevşehir’de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın Nevşehir ve çevresinde kuvvetli rüzgar olacağı uyarısında bulunuldu. Rüzgarın, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 yer yer 70 km/saat) şekilde esmesi bekleniyor. Nevşehir 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:42 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Nevşehir 5 günlük hava durumu

Nevşehir 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Nevşehir ve çevresine fırtına uyarısında bulundu. Vatandaşlar çatı uçması,ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarılar yapıldı.

ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Yapılan açıklamada; “Yapılan son ölçümlere göre; rüzgarın, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 yer yer 70 km/saat) şekilde esmesi beklenmektedir" denildi. Açıklamada ayrıca; çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve ya direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, heyelan ve su baskını konusunda vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olmaları istendi.

NEVŞEHİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Nevşehir 5 günlük hava durumu için


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#hava durumu
35 dakika önce
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