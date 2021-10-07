NFT nedir? NFT nasıl kullanılıyor?

Kripto para teknolojilerini kullanarak 2015 senesinde ortaya çıkan Non-Fungible Tokens (NFT) yani takas edilemez jetonlar son günlerde gittikçe popüler hale geldi.

NFT'ler, dijital dünyada diğer herhangi bir mülk gibi alınıp satılabilen, ancak kendilerine ait somut bir biçimi olmayan "türünün tek örneği" varlıklardır.

NFT NEDİR?

NFT blockchain üzerinde eşsiz bir varlığı temsil eden bir dijital token türü. 2021'in ilk yarısında NFT satışları 2,5 milyar dolara ulaştı. Kullanımı gittikçe yaygınlaşan Değiştirilemez Tokenler (NFT), fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımaları olarak tarif edilmekte. Herhangi bir futbolcu kartının, bir ayakkabının ya da bir kalemin değiştirilemez tokeni olabilmekte. Bu tokenler, kripto para birimlerinin aksine birbirleriyle takas edilememekte çünkü her değiştirilemez token, dijital para birimlerinin aksine birbirinden farklıdır.

NFT PARA BİRİMİ MİDİR?

NFT'ler, kripto para birimlerine güç veren aynı blok zinciri teknolojisini kullanır, ancak bunlar bir para birimi değildir.

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NFT NASIL KULLANILIYOR?

Farklı platformlar üzerinden NFT’ler satın alınabilmektedir. Hangisini seçeceğiniz, daha çok ne satın almak isteyeceğiniz ile bağlı olmaktadır. Örnek olarak beyzbol kartları almak isteyen birisinin, en iyi dijital kartların satışının yapıldığı bir siteye gitmesi gerekmekte. Satın almak istediğiniz ürünün bulunduğu platforma özgün bir cüzdan gerekli olmaktadır. Bu cüzdanın ise kripto para birimiyle dolu olması gerekmekte. Pek çok NFT türü yüksek bedeller istenmesinden dolayı, ‘drop’ olarak serbest bırakılıyor.

Örneğin; 8 ay önce 128 dolara satın alınan Art Blocks projesinin parçası olan Ringers #109 NFT'si 6.9 milyon dolara alıcı buldu.

Bu söz konusu NFT'nin bugüne kadarki 2. satışı oldu. 6.9 milyon dolarlık satışı gerçekleştiren Ringers #109'un eski sahibi bu NFT'yi 8 ay önce 0.1 Ethereum'a satın almıştı. Bu miktar o zaman 128.9 dolara denk geliyordu. Yani söz konusu 'koleksiyoner' bu NFT'den 8 ayda yüzde 5.3 milyon kâr etmiş oldu. Bu rakam kayıtlara göre tek bir NFT için ödenen en yüksek rakam oldu.