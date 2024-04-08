Niğde son dakika haberleri

Durumu fark eden ve yer altından çıkmaya çalışan işçiler, göçüğün oluşturduğu basınçla dışarı fırladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 3'ü ağır 4 kişi de ambulanslarla hastaneye sevk edildi.