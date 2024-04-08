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Niğde son dakika haberleri

Niğde merkeze bağlı Çarıklı Köyü'nde toprak altındaki patates deposunda meydana gelen göçük nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

15:48 - 8/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:51 - 8/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Niğde son dakika haberleri: Patates deposunda göçük
Niğde son dakika haberleri: Patates deposunda göçük

Niğde toprak altındaki patates deposunda göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Niğde'de merkeze bağlı Çarıklı köyündeki doğal patates deposu yapımında yer altında kazı yapıldığı sırada göçük oluşmaya başladı.

Durumu fark eden ve yer altından çıkmaya çalışan işçiler, göçüğün oluşturduğu basınçla dışarı fırladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 3'ü ağır 4 kişi de ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Niğde'de yol isteme kavgası: Otobüs şoförünü tüfekle vurdu

Otomobil sürücüsü Y.E., yol verme tartışmasında kendisine sopayla saldıran halk otobüsü şoförü Mehmet Erkin'i tüfekle bacağından vurdu. Saldırıda yaralanan Erkin hastaneye kaldırılırken Y.E. de gözaltına alındı. Niğde’de yol verme kavgasında otobüs şoförünü vuran şahıs tutuklandı. Otobüs şoförü M.E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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