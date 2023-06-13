Nijerya'da şarbon salgını alarmı - Dünya haberleri
11 KİŞİNİN TESTLERİN ŞARBON TESPİT EDİLDİ
Salgının, Nijerya'ya yayılabileceği konusunda uyarıda bulunan Umakhihe, "Şarbon genellikle evcil ve vahşi hayvanları etkiler. İnsanlar, enfekte hayvanlarla veya bozulan hayvan ürünleriyle temas ettiklerinde şarbon sporlarıyla enfekte olabilir." ifadesini kullandı.
Umakhihe, halkı şarbon aşısı yapılmamış hayvanlara yaklaşmamaları konusunda uyardı.
Gana'nın Upper East vilayetinin Binduri bölgesinde sığır eti tüketen 11 kişinin testlerinde şarbon tespit edilmiş ve 1 kişi hayatını kaybetmişti.
Öldürücü bir hastalık olan şarbon, otçul hayvanlarda özellikle koyun, keçi ve sığırlarda görülüyor.
Şarbon virüsü insanlara, hastalıklı hayvanlarla doğrudan temasın yanı sıra temiz olmayan ve iyi pişirilmeden tüketilen hayvansal ürünlerden bulaşabiliyor.