|
Özgün

Nijerya’da salgın alarmı!

Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığınca, Batı Afrika alt bölgesindeki bazı komşu ülkelerde görülen şarbon salgınının Nijerya'da yayılma olasılığıyla ilgili "alarm" verildi. Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Sekreteri Ernest Afolabi Umakhihe, şarbon salgınının Burkina Faso, Togo, Benin ve Gana'da görüldüğünü ve Batı Afrika'nın tüm alt bölgeyi risk altında bıraktığını belirtti. İşte detaylar.

18:06 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Nijerya'da şarbon salgını alarmı - Dünya haberleri

Nijerya'da şarbon salgını alarmı - Dünya haberleri

: Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığınca, Batı Afrika alt bölgesindeki bazı komşu ülkelerde görülen şarbon salgınının Nijerya'da yayılma olasılığı ile ilgili "alarm" verildi.

11 KİŞİNİN TESTLERİN ŞARBON TESPİT EDİLDİ

Salgının, Nijerya'ya yayılabileceği konusunda uyarıda bulunan Umakhihe, "Şarbon genellikle evcil ve vahşi hayvanları etkiler. İnsanlar, enfekte hayvanlarla veya bozulan hayvan ürünleriyle temas ettiklerinde şarbon sporlarıyla enfekte olabilir." ifadesini kullandı.

Umakhihe, halkı şarbon aşısı yapılmamış hayvanlara yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Gana'nın Upper East vilayetinin Binduri bölgesinde sığır eti tüketen 11 kişinin testlerinde şarbon tespit edilmiş ve 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Öldürücü bir hastalık olan şarbon, otçul hayvanlarda özellikle koyun, keçi ve sığırlarda görülüyor.

Şarbon virüsü insanlara, hastalıklı hayvanlarla doğrudan temasın yanı sıra temiz olmayan ve iyi pişirilmeden tüketilen hayvansal ürünlerden bulaşabiliyor.



#Nijerya
#şarbon salgını
#Batı Afrika
#salgın
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nijerya’da salgın alarmı!