Nisan ara tatili ne zaman bitiyor? MEB Ara tatili bitiş tarihi

Nisan ayı ara tatili için geri sayım sona erdi ve öğrenciler tatile başladı. Yurt genelinde binlerce öğrencinin merakla beklediği konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik. Peki, gözlerin çevrildiği 2022 Nisan ara tatili hangi gün bitecek ve uzayacak mı?

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

İkinci ara tatil için okullarda son zil bugün çalacak. Nisan ara tatili resmi olarak 11 Nisan'da başlayacak ve 15 Nisan'da sona erecek. Ara tatil hafta sonları dahil edildiğinde toplamda 9 gün sürecek.

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.

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YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

7 Şubat 2022 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 cuma günü son bulacak. Bu durumda 2021-2022 eğitim yılı 17 Haziran günü bitmiş olacak.