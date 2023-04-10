Çocukların korunması ve desteklenmesine yönelik yapılan SED ödeneği ilgili olarak Nisan ayının ortalarına doğru merak kazandı. Nisan ayı SED yardımı ne zaman, hangi tarihte yatırılacak?

NİSAN AYI SED YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Her ay düzenli olarak ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı 2023 Nisan ayında henüz ödenmedi.

Söz konusu ödemeler yapılır yapılmaz haberimizde yer alacak.

2023 ZAMLI SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

SED yardımı 2023 için Bakan Derya Yanık: “Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız” açıklamasında bulundu. Bakan Yanık, “SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi.

SED DESTEK HİZMETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.







