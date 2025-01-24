Bakanlığın genelgesinde, Türk Ceza Kanunu'nun "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmaması" başlıklı 170'inci maddesinde yer alan "Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda; silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."