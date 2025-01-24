Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu bulunduğu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarına dönük cezaları önemli ölçüde ağırlaştırılacak. Peki nişan, düğün ve asker uğurlamada ateş etmenin cezası ne olacak?
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ceza oranında artışa gidilecek durumlara yönelik yeni bilgiler paylaştı.
Nişan, düğün ve asker uğurlamada ateş etmenin cezası artacak mı?
Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu bulunduğu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarına dönük cezaları önemli ölçüde ağırlaştırılacağını belirten Erdoğan, milyonlarca sürücüyü ilgilendirecek değişiklik hakkında detay verdi.
Ayrıca asker uğurlama, düğün kutlaması vb. durumlarda silah sıkanlara ve trafiği kapatanlara ağır cezalar uygulanacak.
Nişan, düğün ve asker uğurlamada ateş etmenin cezası nedir?
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, düğün, nişan, asker uğurlaması etkinliklerinde silahla havaya ateş açılması olaylarının engellenmesine yönelik gönderdiği genelgede, bayram, düğün, asker uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama ve etkinliklerde silahla havaya ateş açılmasının, istenmeyen üzücü olaylara sebebiyet verdiği vurgulandı.
Bakanlığın genelgesinde, Türk Ceza Kanunu'nun "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmaması" başlıklı 170'inci maddesinde yer alan "Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda; silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."
Adli sicil kayıtlarının silinme sürelerini kısaltacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada adli sicil kayıtlarının silinme sürelerine ilişkin de şunları söyledi: "Adli sicil kayıtlarının silinme sürelerini kısaltacak; ceza mahkumiyetlerinin adli sicile kaydedilmesinde çocuklar lehine farklı düzenlemelere gideceğiz. Aynı şekilde, çocukların adli süreçlerde korunmasına yönelik mekanizmaları daha da güçlendirecek ve çocuklar için onarıcı adalet uygulamalarını devreye alacağız."