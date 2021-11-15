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Alparslan Büyük Selçuklu: Nizamülmülk kimdir? Tarihte Nizamülmülk'ün hayatı, ölümü

Başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı ve Büyük Selçuklu Devleti döneminin anlatıldığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 2. bölümü bu akşam ekranlara geliyor. Diziyi takip eden izleyiciler Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki tarihi karakterler hakkında araştırma yapıyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi de Alparslan'ın baş veziri Nizamülmülk... Peki, Nizamülmülk ne demek? Nizamülmülk kimdir, gerçek adı nedir? Nizamülmülk'ün hayatı ve ölümü hakkında merak edilenler haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alparslan Büyük Selçuklu: Nizamülmülk kimdir? Tarihte Nizamülmülkün hayatı, ölümü
nizamülmülk kimdir

Nizamülmülk'ün hayatına dair ayrıntılar Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile birlikte merak kazandı. Nizamülmülk'ün tarihte nasıl biri olduğu, gerçek adı ve nasıl öldüğü gibi sorular arama motorunda araştırılıyor.

NİZAMÜLMÜLK KİMDİR?

Nizâmülmülk veya gerçek adıyla Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun baş veziri ve Siyâsetnâme adlı eserin yazarı olan Fars devlet adamı ve siyaset bilimcisidir.

Tus şehrinde dünyaya geldi. Bu dönemde bu şehir, Gazneliler'in idaresi altında bulunuyordu. İlk devlet görevini Gazne sultanları için yapmıştır. Devlet işleriyle ilk olarak Gazne Devleti'nin Horasan valisinin yanında çalışarak başlamış ve 1059'da Gazneliler Horasan valisi olmuştur.

1063'ten itibaren görevine Büyük Selçuklu Devleti'nde Alparslan'ın Belh valisinin yanında devam etti. 1064 yılında Büyük Selçuklu Devleti'ne vezir olarak atandı. Sultan Alp Arslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik görevinde bulunmuştur. "Memleketin nizamlarının kurucusu" anlamında olan Nizâmülmülk ismi, Abbâsî halifesi Kâim bi Emrillah tarafından verildi.

NİZAMÜLMÜLK'ÜN GERÇEK ADI NEDİR?

Memleketin nizamlarının kurucusu anlamında olan Nizamülmülk ismi Abbâsî halifesi Kâim bi Emrillah tarafından verildi. "Nizâmülmülk" ismi, "devletin düzeni" anlamına gelir.

NİZAMÜLMÜLK NASIL ÖLDÜ?

Nizâmülmülk, 1092 yılında bir Haşhaşî fedaisi tarafından suikaste uğrayarak bir hançer ile öldürülmüştür.

Nizamülmülk'ün mezarı, bugün İran'ın İsfahan kentinin kenar mahallerinden birinde, Sultan Melikşah ile birlikte ve Selçuklu ailesinden pek çok isimle birlikte bir türbede bulunmakta ve Hoca Nizamülmülk olarak bilinmektedir.

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