Nurettin Uçar Taksim’deki terör saldırısında kızını ve eski eşini kaybetti

Beyoğlu’nda 13 Kasım Cumartesi akşamı patlama meydana geldi. İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen hain bombalı saldırı sonrası vefat edenlerin isimleri belli oldu. Birçok dizide rol alan oyuncu Nurettin Uçar’ın kızı Yağmur Uçar ile eski eşinin yaşanan saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Nurettin Uçar hangi dizilerde rol aldı?

Taksim İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında, 15 yaşındaki kızını kaybeden Nurettin Uçar’ın Diriliş Ertuğrul, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Arka Sokaklar dizilerinde rol aldığı öğrenildi.

Nurettin Uçar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kabrin nur mekânın cennet olsun 'datlu kızım.' Taksim'deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım Yağmur, annesi ile birlikte ikindi namazına mutakip Şirinevler Ulu Camii'nde" ifadelerini kullandı. Yapılan paylaşıma çok sayıda yorum ve başsağlığı dileği geldi.