Nuri Genç hayatını kaybetti: Nuri Genç kimdir?

İlk olarak Giresun'da tedavi altına alınan Genç, durumu ağırlaşınca Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 1 haftadır Ankara'da tedavi altında olan Genç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Giresun İl Müftü Yardımcısı Yusuf Genç'in babası olan 'Nuri Hoca'nın vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

Genç'in vefatının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı. Erbaş, meajında şu ifadeleri kullandı: "Karadeniz bölgemizin manevi önderlerinden, emekli Kur’an kursu öğreticisi Nuri Genç hocamıza Allah’tan rahmet, başta oğlu Giresun İl Müftü Yardımcımız Yusuf Genç olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun."

NURİ GENÇ KİMDİR?





Nuri Genç, 1930 yılında Giresun’un Bulancak ilçesinde dünyaya geldi. Dedeleri Batum’dan, önce İstanbul’a, oradan Bursa ve Adapazarı bölgesine, son olarak da Bulancak’a yerleşti. Çocukluk yılları Kur’an eğitiminin ve kitap bulmanın zor olduğu yıllarda mücadele içinde geçti. Kur’an eğitimini tamamlamak için dağlara çıktı. Orada kaçak olarak medreselerde hafızlık eğitimini tamamladı, Arapça öğrendi. İlk görevine fahri resmi statü ile Samsun’un Terme ilçesinde Kur’an öğreticisi olarak başladı. Ardından Piraziz’in Güney Köyü ve Bozat beldesinde görev aldı.

Bu görevlerinin ardından Bulancak’a resmen Kur’an öğreticisi olarak atandı. Burada 32 yıl görev yaptıktan sonra emekli oldu. Bulancak’ta Türkiye Diyanet Vakfı yönetim kurulu üyeliği görevini de yürüten Nuri Genç, bugüne kadar yüzlerce hafız yetiştirdi.

Bakan Koca: İyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuzdur Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İbrahim Emer isimli doktorun 42 gün sonra koronavirüsü yenen hastası için Twitter hesabından yaptığı paylaşımı alıntıladı.Bakan Koca, alıntıladığı paylaşımın üstüne "Sağlık çalışanlarımızın verdikleri emek ve özveri sonucu iyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuz. Bizi mutlu eden sizin sağlığınıza kavuşmanız. Biz sağlık çalışanları olarak son hastamız iyileşene kadar çalışmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.



