Özel Güvenlik Sınavı ÖGG 2021 sınav sonuçları açıklandı mı?

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yeni yıla Anadolu Yakası 112 Ambulans Komuta Merkezinde girdi. Buradan Zeynep Kamil Hastanesine görüntülü bağlanan ve yılın ilk bebeklerinin ailelerini tebrik eden Bakan Koca, ardından sabaha kadar hastaneleri ziyaret etti. Minik hastalara oyuncak dağıtan Bakan Koca, yılbaşı gecesi İstanbul'da telsizden sağlık çalışanlarına seslenerek, "Özellikle bu dönemde hekimliğin ve sağlık çalışanlarının saygınlığının daha da arttığı bir yıl olması için hep birlikte çaba göstereceğimizi özellikle söylemek istiyorum" dedi.