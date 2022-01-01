Özel Güvenlik Sınavı ÖGG 2021 sınav sonuçları açıklandı mı?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adayları veya özel güvenlik kimliği için sınava giren adaylar sınav sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. 95. Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yazılı sınavların 19 Aralık'ta yapılmasının ardından Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca yapılan değerlendirmelerin ardından ÖGG sonuçları erişime açılacak. Sonuçların 15 gün içerisinde, yani Ocak ayının ilk haftasında paylaşılması bekleniyor.
ÖGG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuru ardından adaylar ÖGG sonuçlarını "https://onlineislemler.egm.gov.tr/" internet adresinden takip edebilecek. Adayların heyecanla beklediği söz konusu sınavın sonuçları T.C kimlik numarası bilgisi ile öğrenilecek.
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz için tarihler belirlendikten sonra adaylar, sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.