ÖGG Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları ile ilgili vatandaşlar araştırmalara devam ediyor. Sınava katılan adaylar, ‘ÖGG 95. dönem sonuçları açıklandı mı?’ sorusuna cevap arıyor. Özel Güvenlik 95.Temel Eğitim ve 71.Yenileme Eğitimi Sınavı 19 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınava katılan adaylar ÖGG sınav sonuçlarını sorguluyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

95. dönem ÖGG sonuçlarının açıklanacağı taih hakkında henüz açıklama yapılmadı. 94. Dönem ÖGG sınavı 17 Ekim tarihinde yapılmış sonuçlar ise 5 Kasım tarihinde erişime açılmıştı. 95. dönem ÖGG sınavının 19 Aralık'ta yapıldığı düşünülürse sonuçların 5-6 Ocak tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.

ÖGG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov... isimli internet hesabından açıklanacak. Adayların, sınav sonuçlarını sorgulamak için T.C. kimlik numaralarını ve güvenlik kodunu sonuç sorgulama sistemine girmeleri gerekiyor.

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2022 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR?

2022 Yılında asgari ücrete yapılan zam ile birlikte, özel güvenlik görevlisi maaşları da değişiklik göstermiştir. Silahlı görev yapan özel güvenliklerle silahsız görev yapanlar bir olmamaktadır. 2022 özel güvenlik maaşları ortalama olarak 4,253 TL – 5,500 TL arasında değişim göstermektedir.