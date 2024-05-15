ÖGG SONUÇ TAKVİMİ 2024: ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM son dakika paylaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 27 Nisan tarihinde uygulanmıştı. Sürecin ayrıntılarına yayımlanan talimat duyurusunda yer verilmişti. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yayımlanan takvime göre, ÖGG sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde erişime açılacak.
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.
Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan ediliyor.