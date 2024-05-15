ÖGG SONUÇ TAKVİMİ 2024: ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM son dakika paylaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 27 Nisan tarihinde uygulanmıştı. Sürecin ayrıntılarına yayımlanan talimat duyurusunda yer verilmişti. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan ediliyor.