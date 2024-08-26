ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı PDF kitapçıkları, 25 Ağustos 2024 Pazar günü düzenlene oturuma katılan adaylar tarafından sorgulanıyor. EGM ile 110. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte, 2024 ÖGG soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı…

ÖGG SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim Ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) tarihi yayımlanan talimat ile duyurulmuştu. Talimata göre 110. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 27 Ağustos 2024 Salı günü yayınlanacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Değerlendirmelerin tamamlanması ardından ÖGG sınav sonuçları, 13 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.







