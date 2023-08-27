EGM ÖGG soruları cevap anahtarları
ÖGG soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. yenileme eğitimi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları 15 Eylül 2023 tarihinde ilan edilecek.
Özel güvenlik görevlisi (ÖGG) nedir?
Sınava girebilmek için adayların öncelikle özel güvenlik temel eğitim programını başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. Temel eğitim programının süresi 120 saattir. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, sınava girmek için EGM'nin düzenlediği başvuruları yapabilirler.
Özel güvenlik görevlisi sınavından başarılı olmak için kaç puan almak gerekir?
Sınav, 100 soruluk çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Sorular, genel güvenlik bilgisi, özel güvenlik hukuku, silah bilgisi ve uygulamalı silah bilgisi konularından oluşur. Sınavdan 70 ve üzeri puan alan adaylar sınavı kazanırlar.
ÖGG sınavını kazananlar özel güvenlik görevlisi kimlik kartını ne zaman alır?
Sınav sonuçları, EGM'nin internet sitesinde ilan edilir. Sınavı kazanan adaylar, EGM tarafından düzenlenecek olan silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartını alırlar.