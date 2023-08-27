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ÖGG 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları yayınlandı mı?

Özel güvenlik görevlisi sınavı, özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların katılması gereken bir sınavdır. Bu sınav, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenir. ÖGG 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi sınavı 26 Ağustos Cumartesi günü yapıldı. Sınava giren adaylar şimdi özel güvenlik görevlisi sınavı sorularını merak ediyor. ÖGG soru ve cevap anahtarı henüz açıklanmadı. Peki özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG cevap anahtarı hangi gün yayınlanacak? İşte ÖGG soruları PDF indirme ekranı.

09:16 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
EGM ÖGG soruları cevap anahtarları

EGM ÖGG soruları cevap anahtarları

ÖGG sınav soru ve cevapları
ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. EGM Özel Güvenlik Görevlisi 104.Temel Eğitim sınavı 26 Ağustos tarihinde tamamlandı. Peki, Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG cevap anahtarı hangi gün yayınlanacak? İşte, ÖGG sınav sonuç tarihi ve cevap anahtarı PDF ekranı hakkında bilgiler.

ÖGG soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevapları
29 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanacak.

Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. yenileme eğitimi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları 15 Eylül 2023 tarihinde ilan edilecek.

Özel güvenlik görevlisi (ÖGG) nedir?

Sınava girebilmek için adayların öncelikle özel güvenlik temel eğitim programını başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. Temel eğitim programının süresi 120 saattir. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, sınava girmek için EGM'nin düzenlediği başvuruları yapabilirler.

Özel güvenlik görevlisi sınavından başarılı olmak için kaç puan almak gerekir?

Sınav, 100 soruluk çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Sorular, genel güvenlik bilgisi, özel güvenlik hukuku, silah bilgisi ve uygulamalı silah bilgisi konularından oluşur. Sınavdan 70 ve üzeri puan alan adaylar sınavı kazanırlar.

ÖGG sınavını kazananlar özel güvenlik görevlisi kimlik kartını ne zaman alır?

Sınav sonuçları, EGM'nin internet sitesinde ilan edilir. Sınavı kazanan adaylar, EGM tarafından düzenlenecek olan silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartını alırlar.

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#özel güvenlik görevlisi soruları ve cevap anahtarı
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