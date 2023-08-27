KPSS atanma puanları kamu kurum ve kuruluşlarında iş başvurusu yapacakların takibinde. 2023-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumları ise 29-30 Temmuz'da yapıldı. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun ise 6 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklanmasıyla birlikte gözler KPSS en küçük ve en büyük atama puanlarına çevrildi. Bu gelişmelerin ardından memur adayları hangi kurumların kaç puanla alım yaptığını araştırıyor. KPSS öğretmen ve hemşire puanları kaç? İşte lisans, önlisans ortaöğretim taban ve tavan puanları, ÖSYM KPSS tercih kılavuzu.