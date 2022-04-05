OGM- DSİ personel alımı başladı! OGM ve DSİ personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı OGM ve DSİ bünyesinde görevlendirilecek 5 bin 64 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Adaylar konuya ilişkin açıklama beklerken Orman Genel Müdürlüğü OGM 1883 personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı. OGM personel alımı başvuruları bugün itibarıyla başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı OGM personel alımı 2022 başvuru şartları ve kadro dağılımı belli olurken DSİ işçi alımına dair açıklama henüz gelmedi. İşte OGM personel alımı 2022 başvuru ekranı..

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar 04/04/2022 - 10/04/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 10/04/2022 gecesi saat 23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

REKLAM

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ALAN DAĞILIMI

* 283 adet mühendis (orman mühendisi) alımı, * 50 adet Mühendis (Orman Endüstri Mühendisi) alımı, * 1500 adet orman muhafaza memuru alımı yapılacak.

OGM PERSONEL ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

b) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.

ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

REKLAM

e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN