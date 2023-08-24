Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadı. Gözler kesin kararın verileceği Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na çevrilirken hükümet yetkilileri ve Memur-Sen arasındaki pazarlığında kesin zam oranı merak ediliyor. Ocak 2024 öğretmenlerin ek ders ücretleri toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde belli oldu.

Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar?

7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos’ta başlayan süreç sona erdi. Kamu İşveren heyeti görüşmeler çerçevesinde son teklifini 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10, 2025 yılı için ilk 6 ay için 6 ikinci 6 ay için 5 olarak açıklamıştı.

Böylece şu ana kadar kesinleşmiş rakamlar ile Ocak ayı öğretmenlerin ek ders ücreti 71.81 Lira oluyor. Bu rakama Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı enflasyon farkları da eklenecek.

Öğretmen 1 saat ek ders ücreti ne kadar?

Buna göre 2023 yılının Ocak-Haziran döneminde brüt ek ders ücreti 71,37 ₺, net ek ders ücreti ise 60,12 ₺'dir. %20 vergi dilimine giren öğretmenlerin alacağı net ek ders ücreti 56,56 ₺'dir. Gece net ek ders ücretleri %15 vergi dilimi için 64,42 ₺, %20 vergi dilimi için 60,60 ₺ olmuştu.







