Öğretmenler kırtasiye yardımını ne zaman alacak?

Eğitim öğretim ödeneğinin ne zaman yatacağına dair araştırmalar sıklaşırken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuya ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi. 12 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili çalacak. Okulların açılmasına sayılı gün kalmasıyla "Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, eğitim ödeneği ne kadar?" soruları gündeme geldi.

ÖĞRETMEN KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR 2022?

Öğretmen kırtasiye parası olarak da bilinen eğitim öğretim ödeneği Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, her yıl için yüzde 2,5 oranında zamlanıyor.

Bu kararda belirtilen zam oranlarına göre eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için bin 325 TL, 2023 yılı için ise bin 400 TL olarak belirlendi.

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ÖĞRETMENLERE EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğretmenlere eğitim desteği eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara Toplu Sözleşme ile 2022 için belirlenen öğretim yılına hazırlık ödeneğini 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödenecek.

Ayrıca Bakanlık tarafından il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce başlayanlara yüzde 75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara yüzde 50'si oranında yapılacağı ifadesi hatırlatıldı.

EĞİTİM ÖDENEĞİ YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) alabilmektedir.

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