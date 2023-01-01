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Öğretmen maaş farkları
Ocak ve Temmuz aylarında 14 günlük maaş farkları öğretmenlerimizin hesaplarına yatmakta. Ocak ayında maaş farkları hesaplara yatacak. Maaşlara yüzde 30 oranında zam geldi. Maaşınızın yüzde 30 a tekabul eden kısmını 14 günlük kısmın hesaplara yatması bekleniyor.
Maaş farklarının yüzde 13.48'lik refah payı ile birlikte 10 yada en geç 15 gün içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
Maaşlarına yapılan zam oranı ve yeni maaşlarını öğrenen milyonlarca memur, 6 aylık enflasyon oranı ve ek zammın ne zaman yatacağını merak ediyor. Diğer yandan memurlar, 14 günlük maaş farkını hesaplamaya çalışıyor.14 günlük maaş farkı hesaplanırken yapmanız gereken ilk şey maaşınızın yüzde 30'unu bulmanız. Daha sonra ortaya çıkan rakamı 30'a bölmeli ve 14 ile çarpmalısınız. Ortaya çıkan rakam 14 günlük maaş farkınızdır.
Maaşlara yapılan zam oranlarının belli olmasının ardından farkların hesaplara geçiş tarihi de araştırılıyor.2023 Ocak zammı sonrasında maaş ödemelerinin 15 Ocak sonrasında başlaması bekleniyor.