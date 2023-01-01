TÜİK Aralık ayı enflasyon açıklaması.... Asgari ücretin 8 bin 500 lira olarak açıklanmasının ardından milyonlarca memur alacağı zammı dört gözle bekliyor. 2023 Ocak ayı itibariyle uygulanacak yeni öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Öğretmen maaş zam oranı açıklandı mı? Ücretli, sözleşmeli ve kadrolu olmak üzere 3 farklı dala ayrılan öğretmen maaşlarına yılda iki kez zam uygulanıyor. İşte, 2023 en düşük ve en yüksek öğretmen maaşı hakkında merak edilenler...