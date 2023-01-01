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Öğretmen maaş farkları ne zaman yatacak?
Milyonlarca emekli ve memur maaşları yüzde 30 zamla birlikte yeniden güncellendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından uygulanan zam oranıyla beraber en düşük memur maaşı 11.848 TL, en düşük emekli aylığı 5.500 TL olarak belirlendi. Maaşlarına yapılan zam oranı ve yeni maaşlarını öğrenen milyonlarca memur, 14 günlük maaş farkınının ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki, 2023 öğretmen maaş farklı ne zaman, ayın kaçında yatar?
16:37 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Öğretmen maaş farkları

Öğretmen maaş farkları

Ocak ve Temmuz aylarında 14 günlük maaş farkları öğretmenlerimizin hesaplarına yatmakta. Ocak ayında maaş farkları hesaplara yatacak. Maaşlara yüzde 30 oranında zam geldi. Maaşınızın yüzde 30 a tekabul eden kısmını 14 günlük kısmın hesaplara yatması bekleniyor.

ÖĞRETMEN MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Maaş farklarının yüzde 13.48'lik refah payı ile birlikte 10 yada en geç 15 gün içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, memur maaşlarına yansıtılacak zam ve fark tutarlarına ilişkin yapılan açıklamada şunları kaydedildi;
  • Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla, 210 kamu idaresinde yaklaşık 2,9 Milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesini sağlıyoruz.
  • Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği %30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler.

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarına yapılan zam oranı ve yeni maaşlarını öğrenen milyonlarca memur, 6 aylık enflasyon oranı ve ek zammın ne zaman yatacağını merak ediyor. Diğer yandan memurlar, 14 günlük maaş farkını hesaplamaya çalışıyor.14 günlük maaş farkı hesaplanırken yapmanız gereken ilk şey maaşınızın yüzde 30'unu bulmanız. Daha sonra ortaya çıkan rakamı 30'a bölmeli ve 14 ile çarpmalısınız. Ortaya çıkan rakam 14 günlük maaş farkınızdır.

MEMUR MAAŞLARI NEDEN EKSİK YATTI?

Maaşlara yapılan zam oranlarının belli olmasının ardından farkların hesaplara geçiş tarihi de araştırılıyor.2023 Ocak zammı sonrasında maaş ödemelerinin 15 Ocak sonrasında başlaması bekleniyor.



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#öğretmen maaş farkı
#2023 öğretmen maaşları
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