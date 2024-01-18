Öğretmenler Ocak ayı maaşlarını zamlı olacak alacaklar. Memur maaşları, 15 Ocak’ta yatırıldı. Öğretmen, doktor, avukat, mühendis, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarında memurluk görevini yapanların maaşları bir önceki yıla göre Ocak-Temmuz ayında %49.25 zamlı olarak yatacak. 8/1 öğretmen ve göreve yeni başlayan bir öğretmenin maaş farkının ne zaman yatacağı sorgulanıyor.
Öğretmen maaş farkları ne zaman yatacak?
Milyonlarca memurun alacağı zam oranı %49,25 olarak belirlenirken zamlı memur maaşları 16 Ocak'ta hesaplara yatırılmaya başlandı. Öğretmen maaş farklarının Ocak ayının 25'i civarı hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ocak ayı öğretmen maaş ve maaş farkları ne kadar?
Öğretmenlerin derece ve kademelerine göre maaş farkları tek tek hesapladı. İşte derecelerine göre öğretmen maaş ve maaş farkları...
* 9/1 Öğretmen Maaşı: 22.800 TL iken 34.200 TL olacak Zam miktarı: 11.400 TL 14 günlük maaş farkı: 5.320 TL. Ocak ayında eline geçecek tutar: 39.520 TL
* 8/1 Öğretmen Maaşı: 23.400 TL iken 35.100 TL olacak Zam miktarı: 11.700TL 14 günlük maaş farkı: 5.460TL. Ocak ayında eline geçecek tutar: 40.560 TL
* 7/1 Öğretmen Maaşı: 23.500 TL iken 35.250 TL olacak Zam miktarı: 11.750TL 14 günlük maaş farkı: 5.483 TL. Ocak ayında eline geçecek tutar: 40.732 TL
* 6/1 Öğretmen Maaşı: 23.600 TL iken 35.400 TL olacak Zam miktarı: 11.800TL 14 günlük maaş farkı: 5.506 TL. Ocak ayında eline geçecek tutar: 40.906 TL
* 5/1 Öğretmen Maaşı: 23.700 TL iken 35.550 TL olacak Zam miktarı: 11.850 TL 14 günlük maaş farkı: 5.530 TL. Ocak ayında eline geçecek tutar:41.080 TL
* 4/1 Öğretmen Maaşı: 24.300 TL iken 36.450 TL olacak Zam miktarı: 12.150 TL 14 günlük maaş farkı: 5.670 TL. Ocak ayında eline geçecek tutar: 42.120 TL
* 3/1 Öğretmen Maaşı: 24.400 TL iken 36.600 TL olacak Zam miktarı: 12.200 TL 14 günlük maaş farkı: 5.693 TL. Ocak ayında eline geçecek tutar: 42.293 TL
* 2/1 Öğretmen Maaşı: 24.900 TL iken 37.350 TL olacak Zam miktarı: 12.450 TL 14 günlük maaş farkı: 5.810 TL. Ocak ayında eline geçecek tutar: 43.160 TL
* 1/4 Öğretmen Maaşı: 25.300TL 37.950 TL olacak Zam miktarı: 12.650 TL 14 günlük maaş farkı: 5.903 TL. Ocak ayında eline geçecek tutar: 43.853 TL
* Uzman Öğretmen Maaşı: 27.300 TL iken 40.950 TL olacak Zam miktarı: 13.650 TL 14 günlük maaş farkı: 6.370 TL. Ocak ayında eline geçecek tutar: 47.320 TL
* Başöğretmen maaşı: 29.500 TL iken 44.250 TL olacak Zam miktarı: 14.750 14 günlük maaş farkı: 6.883 TL. Ocak ayında eline geçecek tutar: 51.133 TL