Öğretmenler Ocak ayı maaşlarını zamlı olacak alacaklar. Memur maaşları, 15 Ocak’ta yatırıldı. Öğretmen, doktor, avukat, mühendis, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarında memurluk görevini yapanların maaşları bir önceki yıla göre Ocak-Temmuz ayında %49.25 zamlı olarak yatacak. 8/1 öğretmen ve göreve yeni başlayan bir öğretmenin maaş farkının ne zaman yatacağı sorgulanıyor.