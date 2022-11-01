Öğretmen maaş promosyonu ne kadar, ne zaman hesaplara yatacak?

MEB ile Vakıflar bankası anlaştı. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) personelleri maaş promosyonu alacak. Çalışanlar, promosyonların ne zaman ve ne kadar olarak alınacağını araştırmaya başladı. Peki öğretmene banka promosyonu ne zaman verilecek? MEB personel promosyonu ne zaman yatar?

ÖĞRETMENE BANKA MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatıyla, öğrertmene banka promosyonu için Vakıflar Bankası ile anlaşma sağlandı. Daha önce 3 bin TL alan Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı personeline 22 bin 500 liraya yükseltildi.

ÖĞRETMENE BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Vakıflar Bankası ile imzalanan sözleşmeye göre banka promosyon ücretleri 16 Kasım 2022 tarihinde hesaplara yatırılacak.