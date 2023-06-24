Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, Temmuz ayından itibaren alacakları maaş zamlarını araştırmaya başladı. Memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirleniyor. Son olarak 2023 yılının Ocak ayında memur maaşları enflasyonun üzerinde %30 zamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını ifade etmişti. Peki Öğretmen ve uzman öğretmen maaşları Temmuz’da ne kadar, kaç TL olacak?

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK 2023?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her yeni ayın 3’ünde bir önceki ayın enflasyon rakamları belirleniyor. Haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz’da açıklanması bekleniyor. Öğretmenlerin alacağı 6 aylık fark Haziran ayı enflasyonunun duyurulması ile belli olacak. Öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranları belli olmadı. Ancak memur maaşlarına %30, %40 ve %45 zam yapılması durumunda mevcut maaşlar aşağıda yer almaktadır.

1/4 Öğretmen maaşı 2023 Ocak zammıyla beraber 15.783 TL olarak ödeniyor. %30 zam yapılması durumunda maaş 4737 TL artacak.

%40 zam yapılması durumunda 6317 TL zamlanacak.

ÖĞRETMEN TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Çalışılan yıla ve kıdeme göre değişkenlik gösteren öğretmen maaşları, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranları sonucunda netlik kazanacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI TEMMUZDA MECLİS'TEN GEÇECEK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla iş birliği halinde çalıştıklarını belirten Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği doğrultuda düzenleme yapılarak en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını kaydeden Işıkhan, "Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak" dedi.







