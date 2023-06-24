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Öğretmen maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2023 Temmuz memur maaş farkı!

Öğretmen maaş zammı gelişmeleri, Temmuz ayına kısa bir zaman kala araştırılmaya başlandı. Asgari ücretin zam oranının belli olmasının ardından gündeme gelen konulardan biri de öğretmen maaşları oldu. Temmuzda 11 bin 402 TL olacak olan asgari ücret sebebiyle yeni dönemde öğretmenlere yapılacak zam oranları da araştırılmaya başlandı. Peki, 2023 Temmuz zammı ile en düşük öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte ayrıntılar...

17:06 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Öğretmen maaş zammı

Öğretmen maaş zammı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, Temmuz ayından itibaren alacakları maaş zamlarını araştırmaya başladı. Memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirleniyor. Son olarak 2023 yılının Ocak ayında memur maaşları enflasyonun üzerinde %30 zamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını ifade etmişti. Peki Öğretmen ve uzman öğretmen maaşları Temmuz’da ne kadar, kaç TL olacak?

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK 2023?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her yeni ayın 3’ünde bir önceki ayın enflasyon rakamları belirleniyor. Haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz’da açıklanması bekleniyor. Öğretmenlerin alacağı 6 aylık fark Haziran ayı enflasyonunun duyurulması ile belli olacak. Öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranları belli olmadı. Ancak memur maaşlarına %30, %40 ve %45 zam yapılması durumunda mevcut maaşlar aşağıda yer almaktadır.

1/4 Öğretmen maaşı 2023 Ocak zammıyla beraber 15.783 TL olarak ödeniyor. %30 zam yapılması durumunda maaş 4737 TL artacak.

%40 zam yapılması durumunda 6317 TL zamlanacak.

ÖĞRETMEN TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Çalışılan yıla ve kıdeme göre değişkenlik gösteren öğretmen maaşları, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranları sonucunda netlik kazanacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI TEMMUZDA MECLİS'TEN GEÇECEK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla iş birliği halinde çalıştıklarını belirten Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği doğrultuda düzenleme yapılarak en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını kaydeden Işıkhan, "Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak" dedi.



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#öğretmen maaş zammı
#memur maaşı
15 dakika önce
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Öğretmen maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2023 Temmuz memur maaş farkı!