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Öğretmenlere 2024 yılında ne kadar zam yapılacak?

2024 yılı için kamu görevlilerinin maaşlarına ve ücretlerine yapılacak zam oranı, 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde belirlendi. Buna göre, Ocay ayında öğretmen maaşları da zamlanacak. Uzaman öğretmen, başöğretmen Ocak ayı maaş zammı yüzde kaç, en düşük ve en yüksek öğretmen maaşı kaç TL olacak? İşte ayrıntılar...

13:57 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Öğretmen maaş zammı

Öğretmen maaş zammı

Dördüncü toplantının tamamlanmasının hemen ardından, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında oluşturulan hakem heyeti, beklenen kararı bugün kamuya açıklayacak. Bu sonuç, özellikle öğretmenler gibi çeşitli çalışan grupları tarafından büyük bir ilgi ve merakla bekleniyor. Öğretmen maaşlarında beklenen artışın boyutu ve bu kararın eğitim sektöründeki çalışanların ekonomik durumuna olan etkisi, büyük bir dikkatle takip ediliyor.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2024'TE NE KADAR OLACAK?

kamu görevlilerinin maaşlarına ve ücretlerine 2024 yılı ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ayı için yüzde 10, 2025 yılı ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için ise yüzde 5 oranında zam yapılacak.

Bu zam oranları, memur maaşlarının yanı sıra öğretmen maaşlarına da uygulanacak. Yani, 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla öğretmen maaşlarına yüzde 15 oranında zam yapılacak.

OCAK DÖNEMİ %44,42'LİK ZAM TAHMİNİNE GÖRE ÖĞRETMEN MAAŞLARI

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

29.525

42.640

ÖĞRETMEN 1/4

26.642

38.476

EN DÜŞÜK- EN YÜKSEK ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bu zamla birlikte, en düşük 1/4 derece öğretmen maaşı 26.642 TL'den 38.476 TL'ye, en düşük 1/4 derece uzman öğretmen maaşı 29.525 TL'den 42.640 TL'ye yükselecek.



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