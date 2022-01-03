Özgün Öğretmen maaşlarına ne kadar zam yapıldı? 2022 Öğretmen maaş zammı belli oldu
ÖZGÜN HABERLER

Öğretmen maaşlarına ne kadar zam yapıldı? 2022 Öğretmen maaş zammı belli oldu!

Öğretmen maaşlarına yapılacak zam miktarı merakla bekleniyordu. Milyonlarca memur 2022 yılında maaşlarına yapılacak artışı belli oldu. 2022 Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılmasından sonra memurlar kendi maaşlarında da güncelleme talep etmişti. Bu kapsamda öğretmenler maaşlarına yapılacak zam miktarını sorguluyordu Son dakika Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan memurlara yapılan zammı açıkladı. Peki, 2022 öğretmen zam oranı ne kadar? 2022 Öğretmen maaş zammı ne zaman yansıyacak? İşte konuya ilişkin son bilgiler...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğretmen maaşlarına ne kadar zam yapıldı? 2022 Öğretmen maaş zammı belli oldu!
maaş

Öğretmenlerin alacağı zamlar da belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamalarda 2022 memur maaşlarına uygulanacak zammı açıkladı. Peki, öğretmen maaşlarına ne kadar zam yapıldı?

2022 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022

Vali - 22412 - 28569

Genel müdür (1/4) - 16177 - 20621

Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8526 - 10869

Memur (Lisans - 9/1) - 5277 - 6727

Öğretmen (1/4) - 6587 - 8397

Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14826 - 18899

Başkomiser (3/1) - 8522 - 10863

Polis memuru (8/1) - 7465 - 9515

Uzman doktor (1/4) - 10126 - 12908

Hemşire (Lisans - 5/1) - 6391- 8147

Mühendis (1/4) - 8703 - 11094

Teknisyen (Lise - 11/1) - 5491 - 6999

Araştırma görevlisi (7/1) - 8265 - 10535

Vaiz (1/4) - 6844 - 8724

Avukat (1/4) 8311 - 10593

En düşük memur maaşı - 4880 - 6221

2022 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK Bağkur emekli zammını Başkan Erdoğan açıkladı!
ÖZGÜN
2022 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK Bağkur emekli zammını Başkan Erdoğan açıkladı!

2022 memurlara ek zam yapılacak mı?
ÖZGÜN
2022 memurlara ek zam yapılacak mı?

Meteorolojiden sekiz ile sel uyarısı

Meteorolojiden sekiz ile sel uyarısı

Artan sıcaklıklarla birlikte karlar hızla eriyecek.
Devre arasının en dikkat çeken transferi

Devre arasının
en dikkat çeken transferi

​Edin Visca'nın hangi takıma imza atacağı belli oldu.
Memura yüzde 30,5 zam

En düşük emekli maaşı 2500 lira oldu.

Vaka sayı 45 bine dayandı

Vaka sayı 45 bine dayandı

​Son 24 saatin koronavirüs tablosunda veriler korkutucu seviyede.

Analistler yatırımcılar için yanıtladı: Düşüş sürecek mi?

​2021'de fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.