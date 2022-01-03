Öğretmen maaşlarına ne kadar zam yapıldı? 2022 Öğretmen maaş zammı belli oldu!

Öğretmenlerin alacağı zamlar da belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamalarda 2022 memur maaşlarına uygulanacak zammı açıkladı. Peki, öğretmen maaşlarına ne kadar zam yapıldı?
2022 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?
UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022
Vali - 22412 - 28569
Genel müdür (1/4) - 16177 - 20621
Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8526 - 10869
Memur (Lisans - 9/1) - 5277 - 6727
Öğretmen (1/4) - 6587 - 8397
Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14826 - 18899
Başkomiser (3/1) - 8522 - 10863
Polis memuru (8/1) - 7465 - 9515
Uzman doktor (1/4) - 10126 - 12908
Hemşire (Lisans - 5/1) - 6391- 8147
Mühendis (1/4) - 8703 - 11094
Teknisyen (Lise - 11/1) - 5491 - 6999
Araştırma görevlisi (7/1) - 8265 - 10535
Vaiz (1/4) - 6844 - 8724
Avukat (1/4) 8311 - 10593
En düşük memur maaşı - 4880 - 6221