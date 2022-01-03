Öğretmen maaşlarına ne kadar zam yapıldı? 2022 Öğretmen maaş zammı belli oldu! Öğretmen maaşlarına yapılacak zam miktarı merakla bekleniyordu. Milyonlarca memur 2022 yılında maaşlarına yapılacak artışı belli oldu. 2022 Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılmasından sonra memurlar kendi maaşlarında da güncelleme talep etmişti. Bu kapsamda öğretmenler maaşlarına yapılacak zam miktarını sorguluyordu Son dakika Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan memurlara yapılan zammı açıkladı. Peki, 2022 öğretmen zam oranı ne kadar? 2022 Öğretmen maaş zammı ne zaman yansıyacak? İşte konuya ilişkin son bilgiler...

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