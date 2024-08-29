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Öğretmen seçimi nasıl yapılır? MEB E-Okul VBS ile öğretmen seçme/ değiştirme işlemi yapılıyor mu?

Eylül ayına giriş yapılırken velileri ve öğrencileri okula dönüş heyecanı sardı. 9 Eylül'de tüm kademelerde okullar başlamış olacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala sınıf ve şubeler belirleniyor. Aynı zamanda sınıf öğretmenleri de belli olmuş olacak. Öğretmen seçimi yapmak isteyen öğrenci veya veliler e-Okul VBS giriş ekranı ile öğretmen seçme veya öğretmen değişikliği yapma imkanının olup olmadığını merak ediyor. Bu yıl sınıf öğretmenleri nasıl belirlenecek? Öğretmen seçme veya değiştirme nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bildirilen son bilgiler...

12:03 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Öğretmen seçimi
Öğretmen seçimi

Okullarda sınıf öğretmeni seçimi veya öğretmen değiştirme işlemleri ile ilgili sorgulamalar başladı. 9 Eylül'de okulların açılmasıyla eğitim öğretim süreci başlayacak. 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerinin sınıf ve şube belirleme işlemleri gerçekleşirken öğretmen seçme imkanının olupğ olmadığı merak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı MEB’den okula öğrenci kaydı velilerin sınıf ve öğretmen seçiminde bu yıl için önemli bir karar alınmıştı.

Öğretmen seçimi veya öğretmen değişikliği nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB, bu yıl ilk defa okula başlayacak olan 1. ve 5. sınıf öğrencileri için önemli bir değişiklik kararı aldı. Önceki yıllardan farklı olarak uygulanacak bu yeni düzenleme, kayıt ve yerleştirme süreçlerini yeniden belirledi. Velilerin öğretmen ve sınıf seçimi ile ilgili önemli bir düzenleme yapıldı.

Geçmiş yıllarda, okula yeni başlayacak olan 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin sınıflara yerleştirilmesi, okul yöneticileri tarafından gerçekleştiriliyordu. Okul yöneticileri, kendi belirledikleri kurallar çerçevesinde sınıfların dengeli bir şekilde oluşturulmasını sağlıyordu. Şubelerin öğretmenleri de yine okul yönetimi tarafından belirleniyordu.

MEB’den Öğrenci Kayıtlarında Yeni Uygulamalar

Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı, 1. ve 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt ve yerleştirme süreçlerinde köklü bir değişikliğe gidiyor. Öğrencilerin sınıflara yerleştirilmesi, otomatik olarak yapılacak. Bu, öğrencilerin sınıf dengesi konusunda insan müdahalesini ortadan kaldırarak daha sistematik bir yerleştirme süreci oluşturmayı amaçlıyor.

Ayrıca, 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin sınıf rehber öğretmenleri de e-okul sistemi üzerinden yapılacak kura ile belirlenecek. Bu yenilik, şube öğretmenlerinin belirlenmesinde adil ve şeffaf bir süreci garanti altına almayı hedefliyor.

Velilerin Hakları ve Sınıf Değişikliği

Önceki yıllarda velilerin öğretmen ve sınıf seçme hakkı bulunmaktaydı. Ancak, yeni uygulama ile birlikte velilerin bu hakları olmayacak. Sınıf değiştirme talebinde bulunmak isteyen veliler, rehberlik servisinin kararı gereği, yılda bir defaya mahsus olmak üzere çocuklarının sınıflarını değiştirebilecekler. Bu düzenleme, sınıf değişikliklerinin de kontrollü ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Yeni Düzenlemenin Avantajları

Bu yeni uygulamanın birçok avantajı bulunuyor. Otomatik kayıt ve yerleştirme sistemi, insan müdahalesinden kaynaklanabilecek hataları en aza indirgeyecek ve sınıf dağılımlarında adalet sağlayacak. Ayrıca, e-okul üzerinden yapılacak kura ile sınıf rehber öğretmenlerinin belirlenmesi, öğretmen seçimi sürecini daha şeffaf hale getirecek. Velilerin sınıf değiştirme taleplerinin rehberlik servisi tarafından değerlendirilmesi ise bu sürecin daha profesyonel bir şekilde yönetilmesini sağlayacak.



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