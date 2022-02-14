HGS kaldırıldı mı? OGS neden kalktı?

Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı. Kararı, Karayolları Genel Müdürlüğü resmen duyurdu. Buna göre OGS cihazları banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek.

OGS NEDEN KALKTI?

Müdürlükten yapılan açıklamada, otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin OGS ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edildiği fakat bu iki sistemin otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğu belirtildi.

2022 HGS DEVAM EDECEK Mİ?

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyurdu. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek.

OGS cihazları banka tarafından HGS etiketine dönüştürülecek.

HGS 2022 NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; OGS cihazlarının bankalar aracılığıyla ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürüleceği aktarıldı.