OGS ücretleri geri ödenecek mi? Son gün 31 Mart!

OGS (Otomatik Geçiş Sistemi) kalktı. HGS dönemi başlıyor. Otoyol ve köprülerde HGS dönemi ne zaman başlayacak? 1.2 milyon OGS sahibine ücretleri iade edilecek mi? OGS cihazları için ödenen depozito ve güvence bedelleri iade edilecek mi?

OGS ÜCRETLERİ GERİ İADE EDİLECEK Mİ?

1.2 milyon adet OGS’nin kullanıldığı geçiş sistemlerinde 40 dolara varan depozitoların toplam büyüklüğü ise günümüz kurlarıyla 700 milyon lirayı aşıyor. Karayolları yönetmeliğinde HGS dönüşümünün ücretsiz olacağı savunulurken, bankaların ise etiket ücretini yansıtıp yansıtmayacağı bilinmiyor. 31 Mart’ta devreye girecek yeni sistem öncesi hesapta bulunan paraların ve alacakların tüm işleminin banka hesabı üzerinden yapılacağı biliniyor.

BANKALARIN BİR KISMI İADE EDECEK

OGS depozitolarında bankaların inisiyatifi yer alırken, satış yapan bankaların bir kısmının ücretleri iade edeceği yer öğrenildi. Kamu bankalarının da yer aldığı OGS satışında bazı bankaların ise depozito iadesi yapmayacağı bilgisine ulaşıldı. Bankaların depozitoyu iade etmemesine dair ise bir yaptırım ya da yönetmelik bulunmuyor.

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OGS hesabı Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden açılabiliyordu. Yeni dönemde de OGS kullanıcıları, HGS işlemlerini bu 5 banka üzerinden yapabilecekler.

OGS satışı yapan bankaların iade etmeme nedeni ise yerine verilecek HGS etiketinin ücretli olmasını savunması. HGS etiket ücreti ise şu anda PTT şubelerinde yapışkan tipi etiket bedeli 15 lira, kart tipi etiket bedeli ise 30 lira olarak yer alıyor.