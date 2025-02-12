Eski A Milli futbol takımı oyuncusu ve milli takım sorumlu yardımcısı Oğuz Çetin'in yoğun bakıma alındığı açıklandı. Hem Türk hem de yabancı futbol kulüplerinde teknik ekipte yer alan Oğuz Çetin'in Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alındığı bildirildi.





OĞUZ ÇETİN YOĞUN BAKIMA ALINDI





Teksaha Sportif A.ş kurucusu ve spor yorumcusu Hasan Can Aksu, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla eski futbolcu ve teknik direktör Oğuz Çetin'in beynine pıhtı atması nedeniyle Ümarniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığını paylaştı.





Oğuz Çetin, Ümraniye Eğitim Araştırma hastanesinde yoğun bakımda.



Beyninde pıhtı atmış.



Dualarımız senle hocam 🙏 — Hasan Can Aksu (@7reporter) February 11, 2025 Hasan Can Aksu, resmi X hesabından Oğuz Çetin'in yoğun bakıma kaldırıldığını paylaştı





OĞUZ ÇETİN KİMDİR?





Oğuz Çetin,15 Şubat 1963, Sakarya'da doğmuştur. orta saha (oyun kurucu) mevkiinde forma giymiş eski Türk futbolcu ve teknik direktör. Türkiye liginde 503 karşılaşmada forma giymiştir.





Futbol Kariyeri





Futbola Almanya'nın FC Bobingen takımının alt yapısında başladı. 1978 yılında Sakaryaspor'un genç takımına transfer oldu. 1981 yılında Sakaryaspor kulübü ile profesyonel anlaşma yaptı. Bu kulüpte 1988 yılında Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

1988-89 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu, sarı lacivertli forma altında 8 yılda 2 Süper Lig, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası coşkusu yaşadı. Fenerbahçe'de 1991-92 sezonunda takım kaptanlığına getirilmiştir. 1995-96 sezon sonunda takım şampiyon olmasına rağmen dönemin Fenerbahçe Spor Klübü başkanı Ali Şen tarafından takım arkadaşı Aykut Kocaman ile birlikte gerekçe gösterilmeden takımdan tasfiye edilmiştir.Takımdan ayrılmasına rağmen taraftarlar her zaman ikiliye sahip çıkmıştır.





1996-97 sezonunda İstanbulspor'a transfer olmuştur. İki yıl burada oynadıktan sonra, iki yıl da Adanaspor forması giymiş ve aktif futbolu bırakmıştır.





Millî takım kariyeri





70 kez A milli oldu ve 33 defa sahaya kaptan olarak çıktı. A millî takımda oynadığı maçlarda 3 gol attı. Millî takım ile 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmıştır ve şampiyona boyunca üç maçta forma giymiştir.





Teknik direktörlük





2000-01 sezonunda Mustafa Denizli'nin kadrosunda yer alarak Fenerbahçe'ye yardımcı antrenör olarak transfer olmuştur. Ardından aynı görevde Werner Lorant ile çalışmıştır. Lorant'ın ayrılmasını müteakip bir süreliğine Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenmiştir.

2004 yılında Kayseri Erciyesspor ve Gençlerbirliği, 2005 yılında ise Diyarbakırspor futbol takımlarının teknik direktörlüğünü yaptı.





2005 yılında dönemin Türkiye Millî Futbol Takımı teknik direktörü Fatih Terim'in isteğiyle A Millî Takım Sorumlu Yardımcılığı (1. yardımcı antrenör) görevine getirildi. 2009 yılında Fatih Terim'in görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Guus Hiddink döneminde de yardımcı antrenörlük görevine devam etmiştir. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde gruptan çıkılmasına rağmen Hırvatistan'la oynanan baraj maçlarında başarılı olunamayınca teknik direktör Hiddink, görevinden ayrılmış ve yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinden bir süre sonra da antrenör kadrosunun da değişeceği açıklanarak Oğuz Çetin'in sözleşmesi, federasyonla yaptığı görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir.



